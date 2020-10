A distance, et plusieurs années après leur « rupture », Kyrie Irving et LeBron James s’envoient quelques messages… On le sait, la fin de leur histoire à Cleveland a été houleuse, et Irving avait demandé à partir pour pouvoir s’émanciper. Il avait besoin d’être le « male alpha ». Il ne supportait plus d’être le « Lieutenant » et au micro du podcast de Kevin Durant, voici ce qu’il a déclaré : « J’ai toujours eu le sentiment d’être la meilleure option en fin de match dans les équipes où j’ai joué, et c’est la première fois de ma carrière où je peux concéder : « Cet enfoiré peut aussi mettre ce tir, et il le fera sans doute bien plus facilement. »‘

LeBron James a eu vent de ces propos et il n’a pas souhaité les commenter directement. En revanche, il a longuement évoqué sa relation avec Anthony Davis. Leur entente est quasi fusionnelle, et on comprend pourquoi LeBron a tant assisté pour le faire venir à Los Angeles. « Nous ne sommes pas jaloux l’un de l’autre. Je pense que c’est la meilleure chose » a déclaré LeBron. « Dans le sport, il y a des gars qui unissent leurs forces, et on peut les appeler des « males alpha ». C’est pour ça qu’on fait appel à eux : deux gars qui dominent dans un sport, dans leurs équipes respectives, et qui décident d’unir leurs forces, et ils parlent de leur manière de dominer, et de comment ça va se passer… Je crois que la jalousie se glisse là-dedans, et c’est absolument le contraire de ce que nous sommes. »

Jaloux que d’une chose : les bagues !

Kyrie Irving sera le premier à répondre qu’il n’y avait pas de jalousie entre lui et LeBron James, mais il voulait être dans la lumière et être le patron, et forcément, il y avait une part d’envie, et de jalousie. Exactement comme Kobe Bryant avec le Shaq il y a 16 ans. « Avec Anthony, on sait ce que nous sommes. On sait ce qu’on veut. On veut ce qu’il y a de mieux pour l’autre, chaque jour, sur et en dehors du terrain. On n’est pas jaloux de l’autre. Si on ajoute ça au respect, je pense que le potentiel est alors sans limites. »

Interrogé sur les mots de son coéquipier, Anthony Davis tient le même discours. « Je ne suis pas jaloux de lui, et il n’est pas jaloux de moi. Je pense que ça se voit sur le terrain. Evidemment, la jalousie peut toujours s’immiscer lorsque vous avez, comme vous dites, deux « males alpha » dans la même équipe. Mais je pense que lorsqu’on a deux gars altruistes qui veulent autant gagner que l’autre, le reste découle naturellement. Il n’y a jamais eu jalousie dans cette équipe. »

Même si Davis concède tout de même qu’il est un peu jaloux de LeBron… « Il a une bague, mais j’espère que je ne vais pas l’envier trop longtemps. Je veux une bague, et il en a déjà trois. Ce serait la seule chose qui me rendrait jaloux. »