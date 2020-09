Doc Rivers va rencontrer les Sixers

Le divorce entre les Clippers et Doc Rivers a changé la « free agency » chez les entraîneurs. Avec six postes libres particulièrement intéressants (Rockets, Pacers, Pelicans, Thunder, Sixers et donc Clippers), ça va batailler.

À Philadelphie, on accélère visiblement les choses, alors que Mike D’Antoni était jusqu’à présent le grand favori pour prendre la suite de Brett Brown. Mais l’ancien coach de Houston n’a toujours pas signé, et le club a rencontré Tyronn Lue, qui a visité les installations, et va également discuter avec Doc Rivers.

C’est ce qu’annonce The Athletic, et c’est peut-être le signe qu’Elton Brand veut vite choisir son prochain coach.

Il faut dire que le GM a beaucoup d’autres dossiers à traiter, entre la restructuration de l’organigramme de la franchise et des modifications (plus ou moins) profondes de l’effectif, qui semblent nécessaires.