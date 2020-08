Des Raptors méconnaissables

Les Raptors pouvaient difficilement moins bien démarrer cette série contre les Celtics et surtout ce Game 1. Le premier quart-temps fut manqué, avec un faible 8/22 au shoot et six ballons perdus, mais aussi trois fautes pour Pascal Siakam.

En face, Boston a déroulé son basket, avec pourtant un Jayson Tatum loin d’être à son meilleur niveau dans ce premier acte. Après douze minutes, Toronto était mené 39-23 et n’a jamais réussi ensuite à revenir dans la partie, perdue 112-94.

« On n’était pas nous-mêmes, c’est évident », constate Nick Nurse pour ESPN. « On doit faire mieux, surtout en attaque. On n’a pas été bon du tout, on n’a pas mis nos shoots, on s’est précipité, on n’a pas appliqué les consignes. Le rythme n’était pas bon. C’était un match compliqué, dans beaucoup de domaines. Tactiquement, on doit faire mieux. »

Pour le rythme, l’absence de stops défensifs et les trop nombreuses fautes (onze) dans ce premier quart-temps ont plombé l’entame de match des Raptors.

« Le rythme était mauvais et ça compte beaucoup », poursuit le coach de Toronto. « C’est quasiment impossible de jouer la transition quand on encaisse autant de paniers. On n’a pas su utiliser nos rebonds défensifs et nos interceptions. Encore une fois, c’est une question énergie, qui n’était pas bonne pour nous. »

Il faut qu’on continue d’impliquer Siakam dans tous les domaines

Et le joueur destiné à lancer les Raptors, à les faire jouer vite et bien, Pascal Siakam, est toujours dans le dur (13 points à 5/16 au shoot), regrette Nick Nurse.

« Il faut qu’on continue d’impliquer Siakam dans tous les domaines, du shoot au dribble en passant par les écrans. On doit varier les situations et espérer qu’il puisse jouer les transitions un peu plus. »

Pas assez tranchant, voire hésitant dans la « bulle », le Camerounais a-t-il souffert des jours d’attente avant de commencer la série ? Le boycott a repoussé le début de cette demi-finale de conférence et même si les Celtics avaient également sweepé les Sixers, ce manque de rythme a-t-il davantage pesé sur les champions en titre ?

« On ne se cherche pas d’excuses », répond Pascal Siakam. « On est là, on joue. La semaine a été forte en émotion, les débats houleux entre l’envie de continuer ou de partir, mais si on est ici, alors c’est pour jouer. Donc pas d’excuses. On n’a pas été bon mais notre défense n’a pas été si mauvaise. On a fait des erreurs. »