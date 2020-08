Playoffs ou pas, Gregg Popovich est fier de ses Spurs

Certes les Spurs n’ont pas leur destin entre leurs mains mais à un match de la fin de cette saison régulière, ils sont encore capables d’arracher un barrage, donc une place en playoffs. Il y a deux semaines, ce n’était pas une évidence, et même mission impossible en raison de leur bilan et de l’absence de LaMarcus Aldridge.



« J’aurais demandé un test anti-dopage pour tout le monde », s’amuse Gregg Popovich, pour ESPN, quand on lui demande s’il avait imaginé un bilan de six victoires en huit matches. Pour l’instant, San Antonio a gagné cinq matches sur sept et la dernière rencontre est programmée contre Utah jeudi soir.

Avant leur premier match et alors que les playoffs semblaient encore loin, les Texans avaient annoncé leur plan : faire grandir les jeunes pousses, peu importe les résultats. Désormais, comme Phoenix, San Antonio a déjoué les pronostics et réussi son pari. Les jeunes jouent, les victoires s’enchaînent et une qualification pour le barrage serait « la cerise sur le gâteau » pour Popovich.

« Il faut être réaliste : je ne pense pas que nos chances de gagner le titre étaient grandes avant la reprise, et elles ne le sont pas plus aujourd’hui », a déclare le coach avant la victoire contre les Rockets. « Donc si ce constat est acté, alors il faut penser à l’avenir et se préparer pour la saison prochaine. Voilà pourquoi ménager Patty Mills fait sens. Les jeunes progressent et c’est du gagnant-gagnant. On a déjà réussi ce qu’on avait en tête, et c’est le plus important. »

« Les vibrations sont très bonnes et tout cela se traduit sur le parquet »

Exemple de cette responsabilité donnée aux jeunes : Keldon Johnson. Surtout envoyé en G-League, le rookie avait seulement joué neuf matches avec les Spurs pour 4.6 points de moyenne avant la suspension de la saison. Là, à Disney World, il tourne à 12.7 points et 5.4 rebonds en 25 minutes de moyenne avec des gros pourcentages au shoot (63 % de réussite, 71 % à 3-pts). L’extérieur a même compilé 24 points et 11 rebonds dans la victoire face aux Rockets.

Des prestations qui serviront à l’avenir et montrent bien que les troupes de Popovich, les plus jeunes surtout, jouent pleinement leurs cartes durant ces huit matches.

« Depuis qu’on est dans la bulle, et pas seulement sur le terrain mais aussi à l’entraînement, notre intensité a été incroyable », souligne Lonnie Walker. « Depuis que je suis ici, il n’y a pas eu de hauts ou de bas, mais bien une intensité constante. Les vibrations sont excellentes et tout cela se traduit sur le parquet. »