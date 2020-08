Toujours invaincus, les Suns se font peur face aux remplaçants des Sixers

Puisque Simmons, Embiid, Harris, Horford et Richardson sont absents, c’est contre l’équipe C des Sixers que les Suns vont tenter de garder leur invincibilité dans la bulle et de continuer à rêver de jouer le play-in. Mais sans pression, les remplaçants des Sixers dominent ce début de rencontre. Mal rentrés dans leur partie, les coéquipiers de Devin Booker montrent de la suffisance (21-12).

Agacé, Monty Williams prend un temps-mort et demande à ses hommes de commencer par défendre. Les entrées de Dario Saric et Frank Kaminsky pour épauler Devin Booker sont intéressantes en attaque mais les joueurs de l’Arizona n’arrivent toujours pas stopper l’attaque des Sixers. Brett Brown demande à ses joueurs de partager la balle et de ne pas se prendre la tête. Les joueurs s’exécutent et Philly mène après 12 minutes (27-23).

Comme lors du 1er acte, Kaminsky répond à l’appel. Efficace de loin, il profite des offrandes de Rubio pour montrer toute son adresse. Le meneur espagnol a enfin pris le rythme de cette rencontre. C’est lui qui décide de jouer vite en attaque ou de tenter d’inquiéter la défense adverse sur jeu placé. Mais Rubio prend aussi ses responsabilités et score à 3-points quand son équipe en a besoin (43-43).

Un triple double pour O’Quinn !

Cela devient de plus en plus dur pour les Sixers qui manquent de régularité en attaque sans leurs meilleurs joueurs. Cependant, Mike Scott et Alec Burks ont la main chaude et ils les maintiennent en vie. Mais Booker, encore lui, continue de faire mal, imité quelques secondes plus tard par Mikal Bridges. A la pause les Suns ont pris les commandes (63-58).

A défaut d’être séduisants dans le jeu, les Sixers sont très combatifs, à l’image d’un Kyle O’Quinn en triple double ! Très dépendant de Booker, Phoenix marque sur des exploits de sa star ou grâce à la combativité de Dario Saric. Mais Booker marche sur l’eau et s’envole dans les airs claquer un énorme dunk main gauche. Derrière, c’est lui qui sert d’une belle passe sous le cercle Kaminsky (95-84). Les Sixers sont au bord de la rupture, mais Glenn Robinson III lance la révolte grâce à trois lancers puis Raul Neto aussi apporte tout son expérience. A la fin du 3e quart-temps, les Suns ne sont pas sereins (95-90).

Mais les Sixers n’ont toujours pas la recette pour stopper Booker. Qu’ils se rassurent, peu de gens l’ont dans la bulle. Neto encore lui ramène son équipe à une possession (95-92). Moment choisi pour les Suns pour poser le coup d’accélérateur fatal.

Booker et Bridges sont les deux hommes forts de la soirée, et Cameron Payne apporte l’ultime étincelle pour faire plier des Sixers à bout de souffle. Phoenix s’impose finalement 130-117 et reste en vie. Mais Devin Booker et ses coéquipiers n’ont pas leur destin entre les mains…