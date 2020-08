Steve Kerr déçu de ne pas être dans la « bulle »

Avec 15 victoires et 50 défaites, soit le pire bilan de la ligue, les Warriors n’avaient rien à faire dans la « bulle ». Steve Kerr était même plutôt content d’avoir vu la saison être suspendue en mars dernier, pour arrêter le massacre et reposer ses troupes.



Mais, quand on a atteint les Finals cinq années de suite, voir ses adversaires se battre pour le titre alors qu’on est soi-même bloqué à la maison, ça pique.

« On vivait une saison très compliquée », rappelle le coach au podcast de Bill Simmons. « Donc quand l’idée d’Orlando a été évoquée, je ne pense pas que beaucoup d’entre nous étions déçus de ne pas être invités, surtout Stephen Curry, Draymond Green et Klay Thompson. Ils avaient besoin de repos, de couper totalement. Sauf que maintenant que ça a repris, j’en ai parlé avec Green et on est d’accord, ça nous manque. »

La NBA a réussi son pari pour l’instant. Les audiences à la télévision sont au rendez-vous, de beaux matches ont déjà eu lieu et il n’y aucun cas positif à Disney World. La sensation n’est donc plus la même pour Kerr.

« Les matches ont l’air très agréables, très compétitifs. Les joueurs ont l’air en forme. La NBA a réalisé un travail remarquable et ne pas y être, c’est un peu douloureux. »

Déjà en juillet dernier, le GM de la franchise, Bob Myers, avait la sensation que les Warriors allaient être touchés par cette situation.

« Ce sera dur pour nos joueurs de regarder les matches », annonçait-il. « C’est facile à dire maintenant car les playoffs n’ont pas démarré et la bulle commence à peine, mais en tant que compétiteurs, habitués aux playoffs, on le ressent quand on n’est pas invité à cette fête. Mais, dans le même temps, ça va les motiver. »