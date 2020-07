Feu vert aux shooteurs du Jazz pour compenser l’absence de Bojan Bogdanovic

Si Rudy Gobert devait résumer l’attaque du Jazz en quelques mots ? « La clé de notre attaque, c’est qu’on essaie de mettre la pression au cercle, que ce soit avec l’intérieur qui va au cercle ou les pénétrations, et quand la défense explose, on trouve le gars ouvert à 3-points. On a beaucoup de gars capable de marquer de loin. »

Sauf que le meilleur d’entre eux manque à l’appel : opéré du poignet, Bojan Bogdanovic s’occupe de sa convalescence loin d’Orlando. Le Croate est ainsi 8e de la ligue au nombre de 3-points réussis cette saison (189), et 13e au pourcentage de réussite (41.4%).

« On est principalement une équipe qui tire à 3-points en catch-and-shoot. Mais pour compenser l’absence de Bojan, et même plus, je pense qu’on doit davantage tirer en sortie de dribble » annonce en conséquence Quin Snyder dans le Deseret News. « On a des gars qui en sont capables. »

La liste sans Bojan Bogdanovic : Donovan Mitchell (36.4%), Mike Conley (37.6%), Jordan Clarkson (36.6%), Joe Ingles (39.7%), Georges Niang (41.6%) mais également Royce O’Neale (38.9%).

« Bojan étant absent, il y a évidemment plus d’opportunités à 3-points. C’est crucial de mettre des shoots de loin, d’avoir confiance et de prendre des tirs tôt » liste Donovan Mitchell. « Si Donovan, Mike ou Jordan trouvent le cercle, il faut être bien écarté. Le nombre de tirs que tous ces gars vont prendre est aussi important que leur nombre de réussites : s’ils prennent leur tir, ce sera un compromis équitable pour nous » conclut le coach.

Car en écartant le jeu, le Jazz a aussi pour ambition d’étirer la défense… et ainsi aider Rudy Gobert.