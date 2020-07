Avec son effectif au complet, Nick Nurse a désormais un problème de riche

Les cadres des Raptors sont tous passés par l’infirmerie cette saison. Pour des périodes plus ou moins longues, les stars de Toronto ont manqué à l’appel et Nick Nurse n’a quasiment jamais pu compter sur un groupe au complet.

Pourtant, le coach a fait des miracles en trouvant un équilibre, notamment grâce à une défense inventive et efficace, et en faisant émerger les Terence Davis, OG Anunoby et Chris Boucher pour compenser ces absences.

La coupure a permis de soigner les petits bobos et les champions 2019 vont repartir pour défendre leur titre avec un effectif intact. Avant ça, Nick Nurse était dans le bricolage et il faisait avec ce qu’il avait. Désormais, les possibilités existent. N’est-ce pas, paradoxalement, un problème ?

« Si, mais un problème de riche », assure le technicien au Toronto Sun. « Cela va prendre du temps. Pendant les matches amicaux, certains vont être ménagés, ce sera du chacun son tour. Donc on sera véritablement tous ensemble lors du premier match de reprise, contre les Lakers. Ce sera un bon défi, que j’accueille de manière positive. On a besoin de faire jouer nos huit meilleurs joueurs ensemble, car ce groupe de huit imaginé en début de saison n’a eu que peu de minutes ensemble, voire pas du tout. »

Comment les choix vont-ils s’opérer ?

« Un peu comme une sélection naturelle », sourit Fred VanVleet. « C’est au fil du temps qu’on va trouver une solution. On ne sera pas à notre meilleur niveau dès le 1er août. J’espère qu’on va rapidement trouver notre rotation et notre rythme. Après, en playoffs, les formations sont plus courtes, on évolue avec moins de joueurs, donc ça règle une partie du problème. Il faut penser au groupe et d’abord à la victoire. On sait tous qu’il y a une hiérarchie et il faut la suivre. »

Cette hiérarchie est bien sûr composée des joueurs importants dans la conquête du titre la saison passée. Cela va de Kyle Lowry et Fred VanVleet en passant par Pascal Siakam, sans oublier Serge Ibaka et Marc Gasol. En ajoutant OG Anunoby, qui a pris une nouvelle dimension cette année après avoir manqué les playoffs victorieux de 2019.