New York : Tom Thibodeau a rencontré les dirigeants, Jason Kidd en embuscade ?

Plus les jours passent, plus on se rapproche du moment où les Knicks annonceront le nom de leur nouvel entraîneur, et plus la candidature de Tom Thibodeau prend du poids.

Depuis son appel du pied en février pour reprendre les rênes de l’équipe, on le dit favori de par ses liens avec la franchise – où il était assistant de 1996 à 2003 – et Leon Rose, ancien de l’agence CAA, qui représente ses intérêts. Une candidature qui est devenue concrète hier avec un rendez-vous entre les deux camps, annonce ESPN.

Cependant, il y a dix autres concurrents qui aimeraient faire mentir les pronostics dans cette course : Will Hardy, Ime Udoka, Kenny Atkinson, Mike Woodson, Mike Brown, Pat Delany, Chris Fleming, Jamahl Mosley, Mike Miller et Jason Kidd. Selon le NY Post, c’est de ce dernier (qui est lui aussi un ancien de la maison – il a joué sa dernière saison à New York), dont « Thibs » doit peut-être le plus se méfier.

Les dirigeants new-yorkais auraient en fait une idée en tête avec Jason Kidd, qu’ils ont déjà rencontré deux fois : se servir de lui pour convaincre Giannis Antetokounmpo de rejoindre Gotham en 2021. Ce dernier aurait été « dévasté » après son licenciement par les Bucks en 2018, et il n’oublie pas le rôle qu’il a joué dans sa progression.

Ce n’est pas suffisant, en soi, pour en faire l’homme du renouveau à New York. Mais il a un autre atout : si Tom Thibodeau avait réussi à ramener une équipe jeune en playoffs à Minneapolis, l’aventure avait été tumultueuse et le profil de Jason Kidd correspond peut-être davantage à une équipe en reconstruction, surtout quand celle-ci est en quête de certitudes à la mène. Par contre, le New York Post souligne aussi que la nouvelle direction veut de la stabilité et que son coup d’état raté à Brooklyn en 2014 ne joue pas en sa faveur…