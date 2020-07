Paul George dresse le portrait de Steve Ballmer

Il y a quasiment un an jour pour jour, Paul George débarquait à Los Angeles en compagnie de Kawhi Leonard pour faire entrer les Clippers dans une nouvelle dimension. Un véritable coup de maître réussi par la franchise, et son fantasque propriétaire Steve Ballmer, car elle s’est automatiquement placée parmi les favoris au titre.

Douze mois plus tard, crise du COVID-19 oblige, les Californiens ont pris du retard sur leurs objectifs. Il leur faudra ainsi attendre octobre pour espérer décrocher le premier trophée Larry O’Brien de leur histoire.

Quant à l’ailier de 30 ans, il a connu une saison contrastée en raison de pépins physiques à l’épaule puis à la cuisse. Pour autant, il croit toujours autant en ses troupes et se dit ravi au sein de cette organisation. La façon d’être de l’ancien CEO de Microsoft aidant beaucoup, comme confié par « PG13 » dans le podcast Knuckleheads.

« C’est à propos de la culture qu’il souhaite construire ici. Il nous dit à plusieurs reprises : ‘Venez me voir si quelque chose dont nous avons besoin ou que vous voulez ne se trouve pas dans le vestiaire. Je veux que ce soit la destination privilégiée par chaque joueur sur le départ. Je veux construire une histoire ici’. Il a compris qui était le propriétaire avant lui et il souhaite se détacher de lui. Honnêtement, c’est une chance. »

Implication, présence et dévouement

Le moins que l’on puisse dire, c’est que Steve Ballmer n’a rien à voir avec Donald Sterling, à la tête des Clippers entre 1981 et 2014 avant qu’il ne soit suspendu à vie par la ligue pour ses propos racistes.

Passionné, l’actuel propriétaire n’est effectivement jamais le dernier lorsqu’il s’agit de dépenser pour rendre sa franchise compétitive, d’améliorer son confort, de vociférer pour encourager ses joueurs au bord du parquet ou même de participer aux animations ! « Ce n’est pas un spectacle. Il ne cherche pas à attirer l’attention. C’est lui, il est tout le temps à 100% », ajoute Paul George.

Et de continuer, toujours sur la personnalité attachante du patron. « Après les matchs, il nous envoie des messages et nous dit : ‘Bon travail, vous vous êtes accrochés et vous vous êtes tous battus’. […] Il est toujours parmi nous. Après les matchs, il nous attend dans les couloirs. Quand nous terminons les rencontres, il nous congratule et tape dans nos mains, nous avons l’impression qu’il est parmi nous. Il n’est pas qu’un propriétaire, il fait partie de cette équipe. C’est un réel plaisir de jouer pour lui, de faire les choses bien pour lui. On veut gagner un titre pour lui. »