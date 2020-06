Des premières pistes pour le poste de GM des Pistons

Vacant depuis maintenant deux ans, avec le renvoi de Jeff Bower, le fauteuil de GM des Pistons ne devrait plus le rester très longtemps. Après avoir annoncé le départ de Malik Rose, assistant GM de Detroit depuis 2018, le New York Daily News a effectivement mentionné les noms des premiers candidats sur lesquels lorgnerait la franchise du Michigan pour son poste de GM : Ryan McDonough, Wes Wilcox et Mark Hughes.

Principalement connu pour avoir été le GM des Suns entre 2013 et 2018, Ryan McDonough n’aura pas laissé un souvenir impérissable dans l’Arizona. Car Phoenix ne s’est jamais qualifié pour les playoffs sous son mandat tandis que ses paris lors de la Draft, sur le marché des transferts et sur celui des « free agents » se sont souvent avérés perdants. À sa décharge, l’organigramme de la franchise n’était pas le plus stable et organisé qui soit.

Wes Wilcox possède lui une expérience de deux ans (2015-2017) en tant que GM des Hawks. Mitigée, son aventure en Géorgie aura pris fin rapidement, Atlanta ayant régressé sous son commandement avec les départs successifs de ses éléments majeurs de l’époque : Al Horford, Jeff Teague, Kyle Korver puis Paul Millsap.

Un novice pour occuper le poste ?

Quant à Mark Hugues, il occupe depuis 2017 le rôle d’assistant GM chez les Clippers, au sein de l’un des « front offices » les plus réputés de NBA actuellement. Son profil séduit et semble convenir parfaitement à une équipe qui désire reconstruire. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard s’il avait été un temps pisté par les Bulls, qui souhaitaient également lui confier leur poste de General Manager avant de finalement jeter leur dévolu sur Marc Eversley.

Ces trois pistes ne devraient toutefois pas être les seules et il se pourrait que les noms de Tayshaun Prince ou encore Chauncey Billups, titrés ensemble dans le Michigan en 2004, reviennent prochainement dans la discussion.

Une chose est sûre, le candidat retenu par Detroit sera amené à travailler étroitement avec Ed Stefanski, le conseiller de la direction, et Dwane Casey, le coach de l’équipe. Et ces trois acteurs auront du boulot car la franchise est en pleine reconstruction et possède quelques dossiers épineux, notamment celui qui concerne Blake Griffin…