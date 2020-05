Après son premier passage raté à Los Angeles, peu de gens auraient misé sur le retour de Dwight Howard aux Lakers l’été dernier. Y compris… l’intéressé. Invité dans une session de questions – réponses avec son coéquipier Jared Dudley, le pivot se rappelle avoir été « vraiment énervé par la façon dont les choses se sont terminées » lors de son premier passage en Californie.

On rappelle que Dwight Howard avait quitté la franchise, où certains l’imaginaient prendre la relève de Shaquille O’Neal, après une seule saison marquée par une relation compliquée avec Kobe Bryant. Il avait rejoint les Rockets dans la foulée. « J’ai l’impression d’avoir été tellement critiqué pour mon départ et je me disais que je n’y reviendrais jamais. Je détestais cet endroit, j’étais tellement en colère. »

L’été dernier, il décide malgré tout de « mettre [s]on orgueil de côté » pour « pardonner » ceux qui s’en était pris à lui. Il faut aussi rappeler qu’après sa saison quasi-blanche avec les Wizards, après des passages parfois mitigés avec les Hawks puis les Hornets, sa cote n’était pas très élevée.

Que les Lakers lui offrent une seconde chance, cela se refusait difficilement. Même si son rôle allait nécessairement être restreint par rapport à ses belles années avec le Magic. Cette transition, il dit l’avoir réalisée dès son arrivée.

Prêt à tout, y compris être la « meilleure pom-pom girl »

« Vous savez quoi ? Je me fiche de tout, » lâche-t-il alors devant les Lakers. « Je me fiche de combien de points j’inscris, de combien de rebonds je capte, de qui reçoit les éloges, de combien de minutes je joue, de savoir si je suis cité dans les médias et de toute le reste. Je m’en fiche. Rien de tout cela n’a d’importance, il n’y a pas d’égo. »

Aux côtés de LeBron James et d’Anthony Davis, il accepte sans sourciller de se mettre dans l’ombre d’emblée, sans se soucier du rôle qu’on pourra lui confier : « Si c’est courir d’un bout à l’autre du terrain et bien défendre, si c’est être sur le banc en étant la meilleure pom-pom girl, si c’est lancer de la poudre pour LeBron avant le match (cf : « chalk toss »), je le ferais avec tout mon cœur sans m’inquiéter de ce que les gens pourraient en dire. C’était mon état d’esprit en arrivant ici et ça a très bien marché. »

Dwight Howard a en effet semblé s’épanouir dans ce rôle même s’il admet que « c’était dur au début, de devoir l’accepter et de laisser tout le reste. C’était la meilleure chose au monde de le faire, comme une forme de liberté. »

Et aussi un privilège de pouvoir évoluer avec celui avec qui il n’aurait jamais imaginé jouer : LeBron James.

« Je me souviens dire à ma sœur que LeBron et moi, on jouait l’un contre l’autre depuis nos 15, 16 ans. Je me disais qu’on ne jouerait jamais ensemble. Et tout à coup, on se retrouve coéquipiers. Je ne pouvais pas le croire. Je me suis dit ‘Wow, c’est fou de jouer avec lui’. Encore aujourd’hui, ça me choque. On est comme des frères d’une mère différente. C’est dingue, c’est dingue. »