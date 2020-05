Pour Ron Adams, Stephen Curry se serait adapté à n’importe quelle époque

« Pouvez-vous imaginer LeBron James ou Stephen Curry subir des fautes comme Michael Jordan face aux Pistons de 1989 et ne pas obtenir les coups de sifflet ? » La diffusion de « The Last Dance », et l’énorme attention médiatique qu’il génère, est propice à la comparaison entre les différences époques de la ligue. Sur les réseaux sociaux, certains s’y donnent à cœur joie.

Stephen Curry aurait-il brillé dans une ligue beaucoup plus physique qu’elle ne l’est aujourd’hui ? Et où l’enjeu de l’adresse longue distance n’avait rien de comparable ? Assistant coach dans la ligue depuis près de 30 ans, dont les six dernières saisons avec les Warriors, Ron Adams a été un bon témoin de l’évolution du jeu à travers la décennie.

Interrogé par NBC Sports Bay Area, le technicien n’a aucun doute sur le fait que son joueur se serait adapté. Au-delà des aspects purement techniques, il commence par rappeler que Stephen Curry est « quelqu’un de très joyeux, c’est ainsi qu’il joue. La façon dont il le fait, et je ne dis pas que les autres ne le font pas ou ne peuvent pas le faire, est vraiment unique. C’est un cas particulier. C’est ce qu’il est et la façon dont il vit sa vie. Il est l’exemple même de ce qu’une bonne personne devrait avoir en elle. »

Ron Adams ne voit pas en quoi les sourires, la décontraction naturelle, voire ce que certains qualifient d’arrogance, du double MVP auraient pu se retourner contre lui en jouant à une autre époque.

« Sur le terrain, il est guidé par sa volonté de réussir, sa volonté de gagner. Et, au-delà de cela, par sa volonté de le faire à sa façon, » énumère l’assistant. « Ça n’a rien de différent de Jordan et des autres grands joueurs. Steph joue à une autre époque, avec des règles défensives différentes, mais avec la façon dont il est fait, il se serait adapté à n’importe quelle période. Sa volonté est très semblable à celle de tous les grands joueurs. »

Sans compter qu’en playoffs, et notamment face aux Cavaliers de LeBron James ou encore au Thunder, Stephen Curry a subi des traitements particulièrement physiques, et qu’il n’obtenait pas tellement de coups de sifflet.