Boris Diaw n’est plus président des Metropolitans de Boulogne-Levallois

Annoncé dimanche soir par BeBasket, le départ de Boris Diaw de la présidence du club des Metropolitans de Boulogne-Levallois est confirmé par Le Parisien, par la voix de Jean-Pierre Aubry, membre du directoire du club francilien de Jeep Elite. « C’est une grande perte pour nous et nous regrettons sa décision. Il souhaite prendre ses distances, on ne peut que respecter sa décision. Il était un ambassadeur parfait pour nous mais c’est ainsi, il restera proche du club. Mais cette décision n’est en aucun cas un coup d’arrêt à notre projet. »

À la retraite depuis 18 mois, Boris Diaw avait été nommé président du club il y a tout juste un an et il avait pris ses fonctions en juillet, mais nos confrères du Parisien rappellent qu’il n’était pas souvent présent, et que ses multiples activités, personnelles et professionnelles, l’ont peut-être poussé à se retirer.

C’est d’ailleurs des Etats-Unis, où il réside, qu’il a prévenu le directoire du club de sa décision.