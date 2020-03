Au tour des Etats-Unis de demander le report des Jeux olympiques 2020

Même si Dick Pound, membre du CIO, assure que la décision est prise, et que les Jeux olympiques n’auront pas lieu aux dates prévues, du 24 juillet au 9 août, il n’y a encore rien d’officiel, et c’est au tour des Etats-Unis de réclamer le report de la compétition. Le Comité olympique américain a effectué un sondage auprès des sportifs en lice pour les épreuves olympiques et paralympiques.

Sur les 4 000 athlètes, 1 780 ont répondu au questionnaire, et à 93 %, lorsqu’on leur demande ce qu’il faut faire si les JO ne peuvent pas se tenir aux dates prévues, ils sont favorables à un report des JO de Tokyo. Pour 7 %, il faut carrément annuler les JO, et se donner rendez-vous en 2024 à Paris.

« Au final, il est plus évident que jamais que la voie du report est la plus prometteuse, et nous encourageons le CIO à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que les Jeux puissent se dérouler dans des conditions sûres et équitables pour tous les concurrents » peut-on ainsi lire dans le communiqué.

Moins de 10 % des athlètes continuent de s’entraîner normalement

De ce sondage, on retiendra que les athlètes justifient ce choix par le fait qu’ils ne peuvent pas s’entraîner. 25 % d’entre eux ont arrêté tout entraînement, tandis que 65 % ont dû réduire de manière drastique leur préparation.

Bien évidemment, la santé est aussi un critère important, mais on note que 69 % des athlètes américains auraient confiance dans le CIO s’il maintenait les Jeux olympiques aux dates prévues. Mais dans le même temps, à 68 %, ils estiment que la compétition ne serait pas équitable en raison des problèmes de préparation.

Selon Sankei, le gouvernement japonais négocierait avec le CIO le report au maximum d’un an des Jeux Olympiques de Tokyo. Ce qui décalerait du même coup d’autres compétitions, comme l’EuroBasket prévu aussi en 2021.

