Les Jeux olympiques de Tokyo vont sans doute être repoussés

Finalement, les quatre semaines annoncées pour décider ou non d’un report des Jeux olympiques de Tokyo ne serviront pas à prendre une décision mais à la mettre en place.

En effet, Richard W. Pound, ancien vice-président du Comité international olympique (CIO) dont il est l’actuel doyen, l’a confirmé dans les colonnes de USA Today.

« Sur la base des informations qu’il possède, le CIO a décidé le report de la compétition. Les paramètres ne sont pas encore déterminés, mais les Jeux ne démarreront pas le 24 juillet, c’est tout ce que je sais. Cela va se faire par étapes. On commence par le report et ensuite on gère les ramifications, qui sont immenses. »

L’annonce devrait donc être totalement officielle prochainement et sans doute que la compétition aura lieu en 2021, comme ce sera le cas pour l’Euro de football prévu initialement cet été, même si la « question d’octobre 2020 sera étudiée », confirmait Richard Pound dans un entretien donné au journal Le Monde ce lundi. Il a ajouté que « les risques seront bien plus grands qu’avec un report d’un an ».