Pour Kevin Love, les basketteurs NBA doivent montrer qu’ils sont « plus que de simples athlètes »

Son geste a été imité par nombre de ses homologues de la ligue. Il y a maintenant une semaine, une éternité vu le contexte, Kevin Love effectuait un don de 100 000 dollars pour aider le personnel du Rocket Mortgage Fieldhouse.

Mais l’intérieur de Cleveland ne compte pas s’arrêter là. Il appelle encore aujourd’hui à ce que les joueurs NBA se montrent solidaires envers les autres.

« Certaines personnes ne parviennent pas à joindre les deux bouts, donc je me suis dit qu’il était vraiment temps, en particulier pour nous, joueurs NBA, de passer à l’acte et d’être plus que de simples athlètes, » livre l’intérieur. « On voit des gens dans la communauté, des gens qui travaillent dans notre salle au moins 41 soirs à l’année lorsqu’on joue à domicile. Ce don était donc pour moi une façon d’essayer d’aider à traverser cette période de stress et d’anxiété incroyable. »

Particulièrement au fait des questions liées à l’anxiété et plus généralement aux troubles mentaux, Kevin Love estime qu’il est grand temps pour ses homologues et lui « d’agir, d’être des leaders dans les communautés et de faire ce qui est juste pour les gens qui traversent cette période très stressante et difficile. » Il ajoute : « Rien ne peut nous unir davantage que d’avoir le même ennemi. »

On rappelle que, dans la foulée du geste de Kevin Love, Zion Williamson, Giannis Antetokounmpo ou encore Blake Griffin ont tous effectué des dons en direction des employés. Sans oublier les dons pour les hôpitaux de Karl-Anthony Towns, de Marco Belinelli, ou bien sûr de Rudy Gobert.