Le MVP de la nuit : LeBron James royal pour sa première face à Zion Williamson

Le premier affrontement entre LeBron James et Zion Williamson était attendu. Les deux joueurs n’ont pas déçu et les Lakers sont repartis avec la victoire. Si le n°1 de la Draft 2019 a brillé avec ses 29 points, le n°1 de la Draft 2003 a fait encore mieux avec 40 points, son meilleur total de la saison. Plus scoreur qu’à l’accoutumée, il sera monté en température tout au long de la rencontre. Et aura envoyé un message au rookie.

Comme souvent dans le premier quart-temps, LeBron a préféré organiser le jeu pour mettre en confiance ses coéquipiers. Dans le deuxième acte, ce fut différent. Avec Anthony Davis sur le banc et Williamson très agressif, le « King » a dû s’employer pour permettre à Los Angeles de garder l’avantage dans le match. Mais le troisième quart-temps de James sera encore meilleur avec 16 points à lui seul sur la période.

À peine revenu des vestiaires, le quadruple MVP va prendre feu avec trois tirs à 3-points inscrits et un total de 11 points en l’espace de trois minutes. Cela permettra notamment à son équipe de prendre une quinzaine de points d’avance. Un écart que Los Angeles dilapidera lorsque l’ailier All-Star sera retourné sur le banc pour se reposer. Mais dès son retour sur le parquet, il aidera sa formation à reprendre l’avantage avec un nouveau tir primé. À noter également ses nombreux dunks tout en agressivité, réussis tout au long du match. Comme à l’ancienne, histoire de prouver qu’il se sent toujours aussi bien physiquement.

Des retrouvailles en playoffs ?

Dans le dernier acte, LeBron James aura continué sur sa lancée en étant impliqué sur la majorité des paniers de son équipe. En patron, il aura résisté au duo Zion Williamson – Brandon Ingram, qui aura tout tenté pour gâcher sa belle soirée. Une performance XXL pour « LBJ », assurément l’une de ses meilleures en 2019-20.

Au final, les Lakers restent invaincus cette saison lorsque LeBron inscrit au moins 30 points dans une rencontre. Cela s’est produit 18 fois et cela a donné lieu à 18 succès. Après la rencontre, plutôt que de s’attarder sur sa performance personnelle, il a préféré féliciter Williamson, qui termine tout de même à 29 points. « Le gamin est unique. Son jeu colle parfaitement au jeu d’aujourd’hui, où le rythme est rapide et élevé. […] Nous savons tous que le gamin est unique. [Les Pelicans] possèdent un vrai bon [joueur] ».

Une chose est sûre, on a déjà hâte de revoir un aussi beau duel entre ces deux joueurs. Le prochain aura lieu dès lundi prochain. Mais il pourrait y en avoir d’autres en playoffs, si les Lakers conservent la tête de la Conférence Ouest et si les Pelicans réussissent à déloger les Grizzlies de la 8e place…