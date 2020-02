Vanessa Bryant poursuit la compagnie Island Express Helicopters Inc. en justice

La cour supérieure de Los Angeles a enregistré lundi la plainte de Vanessa Bryant contre la société Island Express Helicopters Inc. suite à l’accident d’hélicoptère qui a coûté la vie à neuf personnes le 26 janvier dernier, dont son mari Kobe Bryant et sa fille Gianna.

La poursuite met en avant l’imprudence et la négligence de la compagnie à la vue des conditions météorologiques et incrimine également les « représentants » d’Ara Zobayan, le pilote, lui aussi décédé.

La compagnie responsable des actions de son pilote

La plainte détaille huit points sur lesquels le pilote aurait fait preuve de négligence, comme le fait de n’avoir pas correctement analysé le danger que représentaient les conditions météorologiques ou d’avoir continué son vol alors qu’il n’avait pas reçu l’autorisation pour le faire dans ces circonstances.

Elle vise également à obtenir des dommages et intérêts non spécifiés pour le chagrin et les frais funéraires de Vanessa Bryant, mais aussi afin de « dissuader de futurs actes répréhensibles et omissions de l’accusé, qui a manifesté une telle indifférence, un mépris total et inconsidéré pour la sécurité d’autrui ».

En mai 2015, Ara Zobayan avait déjà été cité dans un rapport de la « Federal Aviation Administration » pour avoir enfreint les règles de sécurité en volant dans un espace aérien à visibilité réduite.

Il est également noté que la société Island Express Inc, responsable des actes de son pilote, qui y travaillait depuis dix ans, n’avait ni supervisé, ni formé Ara Zobayan à voler dans des conditions météorologiques dangereuses.