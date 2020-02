[Programme du soir] Un Sixers – Clippers sous tension ?

Deux chocs au menu parmi les cinq rencontres de la nuit, à commencer par Philadelphie qui reçoit les Clippers (à partir de 1h00 sur beIN Sports 1) pour un match qui promet d’être tendu, non seulement de par l’enjeu pour les deux équipes mais aussi à cause des déclarations de Joel Embiid, qui a exposé ses états d’âme via ses réseaux sociaux la veille, une sortie qui ne manquera pas de pimenter le tout. Philly sera au complet tandis que seul Pat Beverley devrait manquer à l’appel côté californien.

À partir de 3h30, le duel entre Houston et Boston devrait aussi valoir le détour.

À noter également le déplacement à OKC des Spurs, en plein cauchemar durant leur « rodeo trip » 2020 et qui tenteront donc d’éviter une sixième défaite consécutive sur le parquet du Thunder (2h00, beIN Sports 4).