Télévision : carton d’audience pour la rencontre entre les Lakers et les Blazers

C’était à prévoir mais les chiffres le confirment pleinement : la première rencontre des Lakers suite au décès de Kobe Bryant, diffusée sur ESPN, a réalisé un carton d’audience.

Pas moins de 4.41 millions de téléspectateurs ont assisté à la victoire des Blazers et au superbe hommage de la franchise californienne à son icône tragiquement disparue dans un accident d’hélicoptère le 26 janvier dernier.

Depuis 2002, c’est tout simplement la seconde audience de la chaîne américaine pour une rencontre de saison régulière derrière le premier duel entre Shaquille O’Neal et Yao Ming, en 2003, nous apprend SMW. À l’époque, 4.88 millions de téléspectateurs avaient regardé cette partie.

Si on met de côté les matches de Noël, ce Lakers-Blazers est également le match de saison régulière le plus suivi, toutes chaînes confondues, depuis deux ans et un Cavaliers-Celtics en 2018 (4.64 millions de personnes).