Et de 11 victoires à la suite pour les Raptors !

Beaucoup d’absents (Marc Gasol, Norman Powell, Lauri Markkanen, Kris Dunn, Wendell Carter Jr…) au démarrage de cette dernière rencontre NBA avant le Super Bowl, et les premières minutes sont poussives des deux côtés.

Kyle Lowry tente bien de lancer les Raptors avec deux 3-points, mais Thaddeus Young est bien présent de l’autre côté. Surtout, Toronto est très maladroit et rate sept tirs consécutifs, commettant également pas mal de pertes de balle. Ça permet à Chicago de passer un 13-2 qui lui donne l’avantage. Mais Terence Davis est déjà chaud en sortie de banc, et il est accompagné de Chris Boucher, qui claque un gros dunk ligne de fond.

Les remplaçants canadiens font parler la poudre pour remettre leur équipe en tête (32-29) alors que Fred VanVleet casse les chevilles de Tomas Satoransky. Sauf que Thaddeus Young fait du bien au relais de Zach LaVine, et malgré les 13 points de Terence Davis, c’est bien Chicago qui pointe en tête (60-63) à la mi-temps.

Dans les vestiaires, Nick Nurse a visiblement rappelé à Serge Ibaka que la raquette des Bulls était très déplumée car le Congolais est partout en ce début de troisième quart-temps. Il est présent au contre mais aussi à la finition, avec six points sur un 8-2 qui redonne l’avantage aux Raptors. À ses côtés, Pascal Siakam tente d’enfoncer les Bulls mais il se heurte de son côté au solide Thaddeus Young, et se retrouve à forcer.

Les Raptors au même niveau que l’an passé

C’est encore le banc canadien qui va faire la différence, avec l’inévitable Terence Davis mais également Matt Thomas. Chicago est dans le dur (85-75) à l’entame du dernier round, en manque de solutions offensives.

Terence Davis continue son festival, en route vers son record en carrière (31 points) alors que Fred VanVleet enrhume la défense de Chicago pour servir Patrick McCaw dans le corner. Ça craque de partout pour les Bulls, et l’écart finit par atteindre les vingt points. Terence Davis et Chris Boucher assurent le spectacle et mènent Toronto vers un 11e succès de suite, égalant ainsi la plus longue série de l’histoire du club.

Les Raptors auront l’occasion de l’améliorer mercredi, face à Indiana. À noter que la troupe de Nick Nurse, deuxième à l’Est, possède exactement le même bilan (36 victoires – 14 défaites) que l’an passé à la même époque. Un vrai exploit suite au départ de Kawhi Leonard et aux nombreuses blessures qui ont plombé l’effectif.