NCAA : la poisse s’acharne sur Killian Tillie

Auteur d’une bonne saison à 13 points et 5 rebonds pour son équipe de Gonzaga qui fait encore partie des prétendants au titre cette saison en NCAA, Killian Tillie n’est décidément pas verni. L’intérieur tricolore vient de nouveau de subir un coup dur, avec une entorse à la cheville gauche après une vilaine réception sur un rebond lors de la rencontre face à Santa Clara.

Sur le flanc pendant une bonne partie de sa saison junior à cause d’une fracture de fatigue et une aponévrosite plantaire, puis touché au genou en début de saison, Killian Tillie n’est vraiment pas verni. C’est d’autant plus rageant qu’il sortait de deux matchs à 22 points, dont 22 points, 8 rebonds et 4 contres face à Pacific.

Arrivant au bout de son cursus universitaire, Killian Tillie nous expliquait récemment qu’il croyait en ses chances à la Draft si son corps tenait le coup. Il a malheureusement de nouveau craqué…