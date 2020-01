Andrew Wiggins et le Canada, ça reste compliqué…

Viendra, viendra pas… Alors que Nick Nurse pourrait compter sur un effectif au complet pour attaquer le tournoi pré-olympique, Andrew Wiggins n’a toujours pas donné sa réponse au coach des Raptors, en charge de la sélection désormais. On sait que les rapports entre la star des Wolves et sa fédération sont loin d’être au beau fixe depuis 2015, et pour l’instant, il botte en touche.

« Je n’en suis pas certain » répond-il à The Athletic à propos de sa participation. « Pour l’instant, les Wolves sont un peu en difficulté et on doit se remettre dans la course aux playoffs. C’est mon objectif premier, et ensuite je déciderai pour l’équipe du Canada. Je n’ai jamais vraiment eu l’occasion d’en parler avec beaucoup de gars. J’ai beaucoup de respect pour Nick Nurse et j’ai prévu d’en discuter avec lui. »

Comparé à DeMar DeRozan

Justement, Nurse explique qu’il lui en a déjà parlé et qu’il aimerait une réponse rapide… « On essaie de réunir tous les meilleurs joueurs, tous les meilleurs canadiens, et ça se présente plutôt bien. La plupart ont déjà dit qu’ils étaient partants et motivés pour jouer. C’est une chance incroyable. C’est une chance d’aller aux Jeux olympiques et vous jouez la qualification à domicile. »

Et que pense-t-il de Wiggins en particulier ? « Je pense qu’il continue de montrer sa polyvalence. Lorsqu’il est arrivé en NBA, il n’allait que dans un sens. Mais il y a toujours une progression, et on l’a aussi vu avec DeMar DeRozan. Il marquait des points. Il allait beaucoup sur la droite, mais aujourd’hui il attaque des deux côtés. Il fait un peu plus de passes car on lui envoie plusieurs défenseurs sur le dos. Je vois des similarités avec Wiggins. »