Le MVP de la nuit : Damian Lillard hausse le ton

Les Blazers remontent doucement la pente et cette nuit, face au Magic, ils ont enchaîné une troisième victoire de suite. Un match « complet » qu’a apprécié Damian Lillard, auteur de 36 points à 7/13 de loin et 6 passes décisives.

« Je pense qu’on a bien joué », se félicitait le meneur, qui a donné le ton en punissant la défense d’Orlando, tant en attaquant le cercle qu’en dégainant derrière la ligne à 3-points. « On a bien démarré le match. Évidemment, ils ont fait leur run mais on s’y attendait, ça arrive tout le temps. On a bien géré la situation et repris le dessus. C’était un match plutôt complet de notre part, et je suis content de la façon dont on a joué ».

Bien secondé par CJ McCollum (31 points), le meneur permet à Portland de retrouver le Top 8 de la conférence Ouest. Certes, le bilan n’est encore pas fameux (13-16) mais les Blazers ont le sentiment d’être sur la bonne voie.

« Défensivement, on a nos difficultés quasiment chaque soir, mais ce soir, on a été bon dans ce domaine », appréciait Terry Stotts. « Mais notre attaque est en train de prendre forme. J’espère qu’il ne sera pas absent car avec Melo (touché au genou), Dame et CJ, on a trouvé des pistes pour être au moins constants en attaque ».