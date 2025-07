Bonus Vbet : Comment obtenir l’offre de bienvenue de 100 € à l’inscription ?

Bonus Vbet 5 rating ✅ Bonus de bienvenue de 100€ en freebets

Quel est le bonus de bienvenue Vbet en Août 2025 ?

En août 2025, Vbet propose une offre de bienvenue exclusive : votre premier pari est remboursé jusqu’à 100 €, en paris gratuits, si celui-ci est perdant.

Avec le code VBETNBA, profitez d'un bonus de 100€ dès votre inscription.

Le remboursement s’effectue en deux temps :

10% de la mise est crédité en freebets dans les 24 heures suivant votre inscription

Les 90% restants sont versés une fois votre compte vérifié

Profitez de cette offre avec le code promotionnel Vbet VBETNBA réservé aux lecteurs de Basket USA !

Vbet bonus en bref : avantages et inconvénients

Le bonus Vbet présente un excellent rapport qualité/prix pour les parieurs débutants et réguliers grâce à son remboursement en freebets jusqu’à 100 € en cas de perte. Notre analyse technique révèle que cette offre, bien que simple, intègre des conditions claires et favorables, notamment une faible cote minimale et un délai raisonnable.

Cependant, quelques limites subsistent, notamment sur l’exclusion des paris systèmes et l’absence de flexibilité sur certains modes de pari.

Avantages 10% du bonus déjà crédité sous 24h

10% du bonus déjà crédité sous 24h Couvre la totalité du pari (jusqu’à 100 €)

Couvre la totalité du pari (jusqu’à 100 €) Large couverture basket et NBA

Large couverture basket et NBA Cote minimale basse de 1,10

Cote minimale basse de 1,10 Cumulable avec d’autres promos

Cumulable avec d’autres promos Code promo VBETNBA disponible Inconvénients Freebets non convertibles en cash

Freebets non convertibles en cash Bonus fractionné

Bonus fractionné Non valable sur le Cash Out

Comment obtenir le bonus Vbet ?

Vous souhaitez démarrer sur Vbet avec un bonus de 100 € en freebets ? Voici comment procéder étape par étape pour activer l’offre.

Créez votre compte sur Vbet Rendez-vous sur le site officiel de Vbet via l’un de nos liens sécurisés, ou ouvrez l’application Vbet. Cliquez ensuite sur le bouton « S’inscrire » en haut de l’écran et complétez le formulaire avec vos informations : Nom, prénom, adresse et date de naissance

Adresse email et numéro de téléphone

Limites de jeu selon vos préférences Renseignez « VBETNBA » pour activer l’offre spéciale réservée aux lecteurs de Basket USA !

Vérifiez votre identité Pour finaliser votre inscription et débloquer totalement l’offre, deux documents sont nécessaires : Une copie recto-verso d’une pièce d’identité

Un relevé d’identité bancaire (RIB) Cette vérification est obligatoire et doit être complétée dans les 30 jours après l’ouverture du compte. Elle permet également de débloquer les 90% restants du bonus !

Virement bancaire

Cartes bancaires

PayPal

PaySafeCard

Portefeuilles électroniques

Cartes bancaires

PayPal

PaySafeCard

Virement bancaire

Portefeuilles électroniques ⚠️ Bien que le dépôt minimum pour débloquer le bonus soit de 10 €, sachez que si vous choisissez de déposer via carte bancaire, le bookmaker impose un minimum de 15 €.

Placez votre premier pari NBA Il ne vous reste qu’à placer votre premier pari ! Pour les fans de basket : Saisissez votre mise et confirmez votre choix : Par exemple, entrez un montant de 30 €, vérifiez votre sélection, puis cliquez sur « Valider le pari ».

Rendez-vous dans la section NBA : Cliquez sur la rubrique « Sports » puis sélectionnez « NBA » dans le menu des compétitions.

Choisissez votre match préféré

Sélectionnez le type de pari qui vous convient : Choisissez le pari que vous souhiatez, comme : « Victoire des Knicks » dans les paris 1N2, avec une cote à 2,15.



Recevez vos freebets en cas de perte Si votre premier pari ne se solde pas par une victoire, pas de panique ! Vbet vous rembourse intégralement votre mise, jusqu’à 100 €, sous forme de paris gratuits (freebets). Ce remboursement vous permet de rejouer sans risque et de tenter de remporter de nouveaux gains. Le crédit des freebets se fait automatiquement sur votre compte, sans action supplémentaire de votre part. Vous recevrez d’abord 10% du montant remboursé dans les 24 heures suivant votre inscription, puis les 90% restants après validation complète de votre compte.

Quels sont les conditions pour accéder au bonus Vbet ?

Tout d’abord, il faut préciser que si votre premier pari est gagnant, vous recevrez vos gains normalement, mais aucun remboursement ne sera accordé. Le bonus s’active uniquement en cas de perte !

L’offre de Vbet est réservée aux nouveaux inscrits n’ayant jamais ouvert de compte chez Vbet. Voici les conditions d’éligibilité :

Âge minimum 18 ans Résidence Uniquement pour les personnes domiciliées en France Dépôt initial requis Minimum 10 € Délai à respecter Dans les 30 jours suivant l’ouverture du compte Montant minimum du pari 1€ Cote minimale 1,10 ou plus Paris exclus paris systèmes et l’utilisation du Cash Out

La somme remboursée correspond exactement au montant misé lors de votre premier pari, jusqu’à un plafond de 100 €. Pour bénéficier du montant maximal, vous devez donc miser 100 € dès ce premier pari.

Notre test du bonus Vbet : résultats en conditions réelles

Nous avons testé d'obtenir le bonus de 100 € en freebets de Vbet. Voici ce que nous avons fait :

Inscription Durée : 1 min 30 sur ordinateur Code promo Code VBETNBA accepté immédiatement, aucun bug ni message d’erreur Premier dépôt 20 € déposés par carte VisaValidation du paiement en 8 secondes Vérification du compte Carte d’identité recto-verso (JPEG) et RIB (PDF) envoyés

Validation en 17 heures Premier pari NBA 20 € misés sur Washington Wizards vs New York Knicks

Cote 2,17 (Victoire des Knicks)

Type : simple

Résultat : pari perdu Crédit des freebets 2 € crédités sous 24 h après inscription

18 € crédités sous 24 h après validation du compte

Pour finir, retrouvez ci-dessous un résumé de notre ressenti.

Ce qu’on a aimé Processus d’activation rapide

Processus d’activation rapide Crédit automatique des freebets

Crédit automatique des freebets Freebets utilisables sur tous les événements NBA

Freebets utilisables sur tous les événements NBA Pas de conditions de mise excessives À améliorer Manque d’alerte pour confirmer que le bonus est bien actif

Manque d’alerte pour confirmer que le bonus est bien actif En cas de week-end ou jours fériés, le délai de vérification peut s’allonger

Quels sont les autres bonus Vbet ?

Comme nous l’avons vu, l’offre de remboursement du premier pari chez Vbet est réservée exclusivement aux nouveaux inscrits. Mais bonne nouvelle : une fois ce bonus utilisé, la plateforme ne vous laisse pas tomber !

Vbet propose en continu des promotions intéressantes pour les parieurs actifs. Voici les offres les plus utiles et les plus rentables que nous avons testées.

L’Assurance Multi

Si vous êtes adepte des paris combinés à haute tension, cette promo va vous intéresser. Grâce à l’offre de remboursement combiné, Vbet vous couvre jusqu’à 10 € en cas d’échec d’un seul match dans votre pari multiple. Il faut miser :

au moins 10 € sur 5 sélections minimum

des cotes individuelles ≥ 1,80.

Avec l'assurance multi, misez sur des paris combinés sur Vbet.

C'est un très bon plan pour les parieurs audacieux, mais attention aux exigences : les 5 sélections avec cotes élevées exigent une vraie analyse pour éviter les mauvaises surprises.

Les Finales NBA

Pendant les Finales NBA, Vbet récompense les parieurs qui misent gros. Chaque pari simple gagnant de 10 € minimum, avec une cote de 2,5 ou plus, rapporte 5 € de freebets, jusqu’à un total de 20 €.

En ce moment cette offre n'est disponible. Elle le sera lors dees prochaines Finales NBA 2026.

Le Live Time sur l’Euroligue ou la NBA en direct

Une offre réservée aux amateurs de paris en direct ! Si vous placez 2 paris simples live sur la NBA ou l’Euroligue (min. 10 €, cote ≥ 2.5) et que les deux sont gagnants, vous recevez 20 € en crédits de jeu.

Avec le Live Time Basketball, parier en direct sur les matchs d'Euroligue et de NBA.

Toute fois, les conditions sont assez strictes. Deux paris gagnants consécutifs en live avec de bonnes cotes ? Cela demande de l’expérience et une vraie stratégie !

Cette offre sera de nouveau disponible lors de la reprise de la saison NBA et de l'Euroligue très bientôt.

Freebets exclusifs

Vbet sait aussi animer sa communauté. En plus des promotions fixes, des freebets ponctuels sont régulièrement offerts via :

Les réseaux sociaux (X, Instagram)

Des tournois privés ou concours hebdo

Des missions accessibles via votre compte joueur

Tout au long de l'année, profitez de freebets offerts sur Vbet.

Les montants sont souvent modestes (5 à 10 €), mais cumulables et sans exigence de dépôt ! Abonnez-vous aux canaux officiels Vbet, et consultez fréquemment la section « Promotions ». C’est le seul moyen de ne rien rater !

Les conseils de nos experts pour maximiser le bonus Vbet

Notre rédaction vous propose une synthèse claire et stratégique pour exploiter efficacement. le bonus Vbet Suivez ces bonnes pratiques (et évitez certaines erreurs courantes) pour rentabiliser au mieux votre bonus de bienvenue.

À faire Miser entre 50 et 100 €

Miser entre 50 et 100 € Valider son compte dans les 72h

Valider son compte dans les 72h Utiliser le code promo VBETNBA

Utiliser le code promo VBETNBA Choisir une cote entre 1.50 et 2.50

Choisir une cote entre 1.50 et 2.50 Préférer les paris simples pré-match À éviter Miser 10-30 € juste pour tester

Miser 10-30 € juste pour tester Oublier d’envoyer les documents

Oublier d’envoyer les documents Attendre plus de 10 jours pour parier

Attendre plus de 10 jours pour parier Parier sur une cote > 3.50

Parier sur une cote > 3.50 Parier en live ou en combiné

Comparatif entre le bonus Vbet et celui de la concurrence en 2025

L’équipe de Basket USA a passé au crible les promotions proposées par Vbet ainsi que celles des meilleurs bonus de bookmakers français afin de vous guider vers l’offre la plus intéressante.



Vbet

Parions Sport



Winamax

Pokerstars

Unibet Bonus sport 100% jusqu’à 100 € en freebets 100% jusqu’à 110 € en freebets Jusqu’à 100 € en cash 100 € en freebets 100 € en freebets Bonus poker 0€ 250€ 250€ 100€ 250€ Dépot minimum 10 € 5 € 10 € 10 € 10 € Cote minimale 1.10 Aucune restriction 1.50 1,50 1.10 Expiration 30 jours 30 jours 60 jours 90 jours 30 jours Exceptions Cash Out,

paris système Cash Out Cash Out Cash Out, paris annulés Cash Out,

paris annulés,

Code promo VBETNBA BASKET110

Le bonus Vbet propose 100 € en freebets avec un dépôt minimum de 10 € et une cote très accessible de 1.10. En comparaison, le bonus Parions Sport en ligne va plus loin avec 110 € offerts dès 5 € déposés et aucune restriction de cote, ce qui le rend particulièrement attractif.

L'offre Winamax, bien que limité à 100 €, se distingue en étant versé en cash réel, une option rare. L’offre de bienvenue sport PokerStars et le bonus Unibet, tous deux de 100 € en freebets, exigent une cote minimale de 1.50.

Pour le poker, les formules Parions Sport, Winamax et Unibet dominent avec 250 €, contre seulement 100 € pour PokerStars et aucun bonus poker pour Vbet. Enfin, la durée de validité varie de 30 à 90 jours selon le bookmaker.

Notre avis final sur le bonus Vbet

Le bonus de bienvenue de Vbet est dans la norme du marché français : un remboursement jusqu’à 100 € en freebets, déclenché uniquement si le premier pari est perdant. Son principal atout est sa structure simple et sans piège, avec une cote minimale très basse (1,10) et un remboursement total en cas de perte.

La mécanique en deux temps (10% + 90%) fonctionne bien, à condition de valider rapidement son compte. Cela dit, l'absence de cash direct et les restrictions sur les paris systèmes limitent son intérêt pour les parieurs avancés.

Par rapport à Winamax ou PokerStars, qui offrent des remboursements en cash, Vbet reste en retrait sur la flexibilité, mais gagne des points sur l’accessibilité et la rapidité.

Note finale : 7,8/10. Un bonus honnête, sans surprises, mais sans avantage distinctif face aux leaders du marché.

Avantages Remboursement jusqu’à 100 € en freebets si le 1er pari est perdant

Remboursement jusqu’à 100 € en freebets si le 1er pari est perdant Cote minimale très basse : 1.10

Cote minimale très basse : 1.10 Faible dépôt minimum

Faible dépôt minimum Code promo exclusif (VBETNBA) pour les lecteurs de Basket USA

Code promo exclusif (VBETNBA) pour les lecteurs de Basket USA Préférer les paris simples pré-match Inconvénients Offre activée uniquement si le premier pari est perdant

Offre activée uniquement si le premier pari est perdant Pas de remboursement en cash, uniquement en freebets

FAQ sur le bonus Vbet

Comment obtenir le bonus de 100 € sur Vbet ? Pour bénéficier des 100 € en freebets, vous devez placer un premier pari d’au moins 10 € avec une cote minimale de 1,10. En cas de perte, Vbet vous rembourse votre mise jusqu’à 100 € sous forme de paris gratuits..

Quel est le bonus de bienvenue de Vbet ? L’offre de bienvenue Vbet propose un remboursement jusqu’à 100 € en freebets sur votre premier pari perdu, avec un dépôt minimum de 10 €. Ce remboursement est divisé en deux parties : 10% crédités sous 24 h, puis 90% après validation du compte.

Quels sont les bonus sans dépôt de Vbet ? Vbet propose ponctuellement des promotions sans dépôt, comme des freebets offerts lors d’événements spéciaux ou via ses réseaux sociaux. Ces offres sont limitées dans le temps et nécessitent souvent une inscription préalable.

Quel est le dépôt minimum pour obtenir le bonus Vbet ? Le dépôt minimum requis pour activer le bonus et parier sur Vbet est de 10 €, ce qui correspond à la norme actuelle du marché. Il faut déposer au moins 15 euros si on choisit les cartes bancaires (Visa, Mastercard)