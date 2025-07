Application Vbet : Comment télécharger l’appli mobile gratuite sur Android et iOS ?

Téléchargez gratuitement l'application Vbet sur votre mobile via Google Play Store ou l'App Store. Commencez à parier facilement et en toute sécurité directement depuis votre smartphone.

Application Vbet 5 rating ✅ Disponible sur iOS et Android

✅ 100€ de bonus en freebet

✅ Remboursement du 1er pari sportif Télécharger l'app Vbet

Comment télécharger l’application Vbet en 2025 sur Android et iOS ?

L’application Vbet est disponible gratuitement sur Android et iOS. Découvrez ci-dessous comment la télécharger sur votre appareil mobile.

Avec le code promo VBETNBA, obtenez 100€ de bonus depuis votre mobile.

Sur iPhone ou iPad (iOS)

L’application Vbet est bien disponible sur l’App Store, compatible avec l’ensemble des appareils iOS récents, que ce soit un iPhone, un iPad ou même un Mac.

Si vous utilisez un appareil Apple, voici les étapes pour télécharger l’appli :

Ouvrez l’App Store. Tapez “Vbet Paris Sportifs” dans la barre de recherche. Cliquez sur Télécharger et laissez l’installation se faire automatiquement. Une fois l’appli installée, ouvrez-la pour créer un compte ou vous connecter à votre profil existant.

L’application est compatible avec iOS 13.0 et versions ultérieures. Assurez-vous que votre système est à jour pour une expérience fluide. Utilisez un code promo valide pour bénéficier de bonus exclusifs.

Sur smartphone Android

L'application peut aussi se télécharger via le store du Google Play Store.

Pour les utilisateurs Android, voici comment procéder :

Ouvrez le Google Play Store. Recherchez “Vbet Paris Sportifs”. Lancez le téléchargement, puis installez l’appli comme n’importe quelle autre. Ouvrez l’application et accédez à votre compte ou inscrivez-vous si vous êtes nouveau.

Si vous rencontrez des problèmes, vérifiez que les sources inconnues sont autorisées dans vos paramètres, surtout si vous installez depuis un fichier APK.

Si l’app n’apparaît pas sur le Play Store (selon votre région ou appareil), vous pouvez télécharger l’APK directement depuis le site officiel de Vbet. Ne téléchargez jamais l’APK depuis un site tiers non officiel. Vbet étant agréé par l’Autorité Nationale des Jeux (ANJ), l'application respecte les normes françaises en matière de protection des données et de jeu responsable.

Configuration minimale requise pour faire tourner l’appli Vbet sur Android

Avant de télécharger l’application Vbet sur Android, il est important de vérifier que votre appareil est compatible. Un smartphone récent n’est pas indispensable, mais certaines exigences techniques doivent être respectées pour garantir un bon confort de navigation et éviter les bugs lors des paris en direct.

Critère Exigence minimale Android Système d’exploitation Android 6.0 ou supérieur Espace de stockage libre Minimum 100 Mo recommandés Taille du téléchargement 4,83 Mo Connexion Internet 3G minimum (4G/5G fortement conseillé) Processeur 1,5 GHz ou plus (recommandé) RAM 2 Go ou plus Accès au Play Store Recommandé pour un téléchargement sécurisé

Vbet mobile sans installation : une alternative rapide et compatible tous smartphones

Vous ne souhaitez pas installer d’application sur votre smartphone ? La version mobile du site Vbet est une excellente alternative. Elle est accessible directement depuis n’importe quel navigateur mobile (Safari, Chrome, Firefox…) et compatible avec tous les types de téléphones.

L’interface est responsive, c’est-à-dire qu’elle s’adapte automatiquement à la taille de votre écran. Même si la fluidité est légèrement inférieure à celle de l’application, toutes les fonctionnalités sont bien présentes.

Sur la version mobile, vous pouvez :

Parier en direct sur tous les sports, dont la NBA.

sur tous les sports, dont la NBA. Accéder aux offres promotionnelles et bonus .

. Utiliser le cash out .

. Et même interagir avec Hoory AI, l’assistant virtuel intelligent de Vbet pour vous guider dans l’app.

Aucune installation n’est nécessaire : vous pouvez commencer à parier immédiatement en vous connectant depuis votre navigateur mobile.

Appli Vbet ou version mobile ? Comparatif complet des deux expériences

Fonctionnalité Application mobile Version mobile du site Installation requise ✅ ❌ Compatibilité Android & iOS Tous navigateurs mobiles Interface optimisée Oui, expérience fluide et rapide Oui, responsive mais légèrement moins fluide Accès aux promotions ✅ ✅ Paris en direct ✅ ✅ Cash Out ✅ ✅ Assistant AI ✅ ✅ Notifications push personnalisées ✅ ❌ Partage de paris sur réseaux sociaux ✅ ❌ Accès rapide via icône sur l’écran ✅ ❌

Pour une expérience complète, fluide et personnalisée (notifications, raccourcis, interface rapide), l’application mobile Vbet reste le meilleur choix. Pour une utilisation occasionnelle ou sans installation, la version mobile du site est parfaitement fonctionnelle, avec l’avantage de ne prendre aucun espace sur votre téléphone.

Comment parier depuis l’application mobile Vbet ?

Parier en ligne n’a jamais été aussi simple grâce à l’application mobile Vbet. En quelques étapes, vous pouvez miser sur vos sports favoris, où que vous soyez.

Téléchargez et ouvrez l’application Vbet Android : téléchargez l’application depuis le Google Play Store ou via l’APK disponible sur le site officiel de Vbet.

iOS (iPhone/iPad) : rendez-vous sur l’App Store et recherchez “Vbet Paris Sportifs”.

Ouvrez l’appli et connectez-vous avec vos identifiants ou créez un nouveau compte directement depuis votre smartphone.

Connectez-vous ou inscrivez-vous Si vous avez déjà un compte, identifiez-vous en quelques secondes. Nouveau sur Vbet ? Lancez la procédure d’inscription via l’application : indiquez vos informations personnelles et ajoutez les justificatifs demandés. L’activation du compte est indispensable pour débloquer le bonus de bienvenue.

Entrez le code promo VBETNBA Au moment de votre inscription, saisissez le code VBETNBA pour activer le bonus de bienvenue jusqu’à 100 € remboursés si votre premier pari est perdant.

Ce bonus s’applique uniquement sur le premier pari en argent réel effectué après validation de votre compte.

Effectuez un dépôt sécurisé Depuis la rubrique “Mon compte”, cliquez sur “Dépôt” et choisissez l’une des méthodes proposées : Virement bancaire (pour les retraits uniquement)

Visa / Mastercard

PayPal, Skrill, Neteller

Paysafecard Le montant minimum de dépôt sur l’application Vbet est de 5 €, ce qui permet de commencer facilement. Les retraits sont possibles à partir de 10 € et plafonnés à 5 000 € par jour. Aucun frais n’est appliqué, et les dépôts sont traités instantanément, même depuis votre mobile.

Choisissez votre sport et l’événement à parier Parmi plus de 40 disciplines, sélectionnez celle qui vous intéresse (NBA, football, tennis, etc.), puis explorez les rencontres disponibles. Chaque événement propose une large gamme de types de paris : résultat, score exact, paris combinés….

Ajoutez vos sélections à votre coupon Touchez la cote souhaitée pour l’ajouter à votre coupon de pari. Vous pouvez : Miser sur un pari simple pour plus de maîtrise

Combiner plusieurs sélections pour tenter un gain plus élevé

Validez votre pari Saisissez le montant de votre mise. Le potentiel de gain s'affiche instantanément. Il ne vous reste plus qu'à cliquer sur “Valider” pour confirmer votre pari.

Bonus Vbet sur mobile : quelles offres disponibles via l’application ?

Sur l’application mobile Vbet, le bonus de bienvenue est identique à celui proposé sur le site. Vous pouvez recevoir jusqu’à 100 € en crédits de jeu si votre premier pari est perdant. avec le code VBETNBA.

Aucun bonus exclusif à l’app, mais toutes les offres sont accessibles sans restriction depuis votre smartphone.

Comment profiter de ce bonus Vbet sur votre smartphone ?

Une fois votre compte Vbet créé et votre premier dépôt effectué, placez un pari en argent réel sur l’événement sportif de votre choix (pré-match ou en direct, simple ou combiné). Si ce pari est perdant, Vbet vous rembourse jusqu’à 100 €, sous forme de crédits de jeu non retirable.

Le remboursement se fait en deux temps :

10 % du montant du pari sont crédités sous 24h après le résultat du pari (jusqu’à 10 €).

Les 90 % restants sont crédités une fois votre compte joueur vérifié (jusqu’à 90 €).

Exemple d’activation du bonus sur votre mobile

Imaginons que vous placez un premier pari de 100 € sur un match de football. Si ce pari est perdant :

Vous recevez 10 € en crédits de jeu non retirables sous 24 heures après le résultat du pari.

Puis 90 € supplémentaires une fois votre compte validé (pièce d’identité et justificatif approuvés).

Vous pourrez utiliser ces 100 € de crédits comme vous le souhaitez, en plusieurs fois ou en une seule mise. Par exemple :

5 paris de 20 €

ou 2 paris de 50 €

ou toute autre combinaison à votre convenance

Ce bonus est valable une seule fois par joueur, uniquement lors de la première inscription sur vbet.fr.

Les meilleures fonctionnalités et promotions de l’application mobile Vbet

L’application mobile Vbet ne se limite pas aux paris classiques. Elle intègre des outils puissants et des options exclusives conçues pour vous donner plus de flexibilité, de contrôle et de chances de gagner. Voici les principales fonctionnalités à découvrir :

Cash Out : gardez le contrôle sur vos paris

Clôturez votre pari avant la fin du match si la situation tourne mal ou si vous souhaitez sécuriser un gain.

Avec le cash out, sauvegarde tes gains avant que le match soit fini !

Disponible sur une large sélection d’événements, le Cash Out est signalé par une icône spécifique dans votre historique de paris.

Aussi, il existe trois variantes de Cash Out :

Classique : fermez tout le pari en un clic, à tout moment.

: fermez tout le pari en un clic, à tout moment. Partiel : encaissez une partie de vos gains, et laissez le reste du pari actif.

: encaissez une partie de vos gains, et laissez le reste du pari actif. Automatique : définissez un seuil de gain ; si celui-ci est atteint, le pari se clôture automatiquement, même sans action de votre part.

⚠️ Astuce : configurez votre Cash Out directement depuis l’onglet “Mes paris” ou “Paris en cours”.

Les cotes boostées

L'application propose des cotes boostées, souvent jusqu'à 20% plus élevées que les cotes standard. Cela permet de maximiser vos gains, en particulier sur des événements de football, où les opportunités sont fréquentes pour obtenir des cotes avantageuses sur les matchs à venir.

Assurance Multi : vos combinés sont protégés

Avec l’assurance Multi, Vbet vous rembourse votre mise si une seule sélection d’un pari combiné vous fait défaut.

Rembourse tes paris combinés avec l'assurance multi de Vbet.

Il suffit de miser au moins 10 euros en argent réel sur un combiné de cinq sélections ou plus. Tous les sports sont acceptés, et le remboursement, sous forme de crédit de jeu, est effectué dans les 24 heures suivant la fin du pari.

Pour en bénéficier, il faut cliquer sur le bouton Je participe depuis l’application avant de valider votre pari.

Les offres spéciales, comme “L’affaire est ketchup”

Pendant certains événements comme le Masters 1000 Canada, Vbet propose des promotions ponctuelles faciles à activer.

Commence à parier sur le tennis avec le Masters 1000 du Canada sur Vbet.

Par exemple, si vous gagnez un pari simple en direct sur un match du tournoi avec une mise d’au moins 10 euros, vous recevez 5 euros en crédits de jeu. L’offre se déclenche automatiquement dans les 24 heures qui suivent, à condition d’avoir activé la promotion dans l’appli.

Ces opérations sont accessibles depuis la rubrique dédiée, et régulièrement mises à jour en fonction du calendrier sportif.

Quels sont les moyens de paiement sur l’application Vbet ?

L’application Vbet met à disposition une large gamme de moyens de paiement, adaptés aux préférences de chaque utilisateur. Voici un aperçu des options disponibles :

Cartes bancaires : Visa, Mastercard

: Visa, Mastercard Portefeuilles électroniques : PayPal, Skrill, Neteller

: PayPal, Skrill, Neteller Cartes prépayées : Paysafecard

: Paysafecard Virement bancaire : obligatoire pour les retraits

: obligatoire pour les retraits Montant minimum de dépôt : 5 €

: 5 € Montant minimum de retrait : 10 €

: 10 € Plafond de retrait journalier : 5 000 €

: 5 000 € Frais : Aucun frais appliqué par Vbet

: Aucun frais appliqué par Vbet Dépôts : Traités instantanément, même depuis l’application mobile

De plus, trouvez ci-dessous un récapitulatif pour le dépôt et le retrait de votre argent :

Moyen de paiement Dépôt Retrait Dépôt minimum Carte bancaire ✅ ✅ 5 € Neteller ✅ ✅ 5 € Skrill ✅ ✅ 5 € PayPal ✅ ✅ 5 € Paysafecard ✅ ❌ 5 € HiPay ✅ ❌ 5 €

Avis des utilisateurs sur l’application Vbet : que vaut-elle vraiment ?

Que ce soit sur l'App Store ou le Google Play Store, l'appli Vbet n'est celle qui recoit les meilleures notes… Voyons ce la plus en détail

Google Play Store : ⭐ 2,8/5 sur 136 avis

Voici ce que les joueurs pensent de l'appli sur Androïd.

Les avis positifs de Vbet

« Une appli qui a bien évolué » – Novembre 2024

« Application de paris sportifs fluide avec les onglets de jeux simples, interface bien animée, beaucoup de challenges avec des freebets à gagner, un mode cash out disponible pour les frileux. Je recommande avec un système de parrainage intéressant » – Août 2023

« Une appli ergonomique avec des bons plans et des cotes sympa, réactif avec les boosts » – Juillet 2023

Les avis négatifs de Vbet

« Mon compte fait l'objet d'une investigation et est donc bloqué depuis plusieurs jours. Au téléphone ils ne peuvent pas en dire plus. Jamais eu aucun problème avec les autres opérateurs » – Décembre 2024

« C'est compliqué, à chaque fois que je suis sur l'application, mon compte se déconnecte toutes les 30 secondes. Le service client ne sert pas à grand-chose car ils n'ont jamais de réponse et il faut tout le temps attendre un bon moment pour recevoir les fonds de gains » – Novembre 2024

« Application de paris sportifs la moins ergonomique que j'ai connue. Pas très intuitif en plus d'avoir des cotes très faibles par rapport à ses concurrents » – Utilisateur iGraal

App Store : ⭐ 2,5/5 sur 178 notes

Voici les avis des utlisteurs iOS

Les avis négatifs de Vbet

« Bon site de paris sportif, une appli assez pratique. J'aime la possibilité de ne déposer que 5 euros si besoin, la plupart des autres c'est 10 minimum. » – xbouboo

« Je joue sur toutes les applications, elles ont toutes des avantages mais c'est la première fois de ma vie que je trouve une application de paris qui a toutes les fonctionnalités utiles pour bien parier. J'ai récupéré mes cent euros et j'ai tout de suite mis de l'argent et gagné des paris, j'ai retiré mon gain rapidement sans aucun problème. Les statistiques sont très affûtées, je la recommande vraiment pour tous ceux qui prennent les paris au sérieux. » – Mars 2025

Les avis Vbet négatifs :

« J'ai envoyé de nombreux mails pour résoudre le problème suite à quoi on me dit qu'ils ne sont pas lisibles […] LE PIRE c'est qu'une de leurs agentes répond à un de mes mails en me disant que mes documents ont été falsifiés et qu'elle a fermé mon compte ! En RÉSUMÉ, de l'incompétence sur tous les niveaux et 1 mois pour valider un compte. » – Mars 2025

« N'installez pas cette application déplorable. J'ai testé toutes les applications de paris sportifs et toutes sont incroyables à mon goût. Mais alors là on tombe de haut quand même… un mois pour valider mon compte car mes documents constamment rejetés alors qu'ils étaient totalement en règle. » – Mars 2025

Peut-on contacter le service client depuis l'application mobile Vbet ?

Oui, il est possible de contacter le service client ou d’accéder à l’aide en ligne directement depuis l’application mobile Vbet. L’assistance est intégrée à l’application et figure parmi ses fonctionnalités de base.

Cependant, la réactivité du service client constitue l’un des points faibles les plus souvent relevés par les utilisateurs. Si certains soulignent un support « professionnel », beaucoup le décrivent comme lent à répondre, laissant parfois les joueurs « un peu abandonnés en cas de problème ». Plusieurs avis rapportent que le service client « ne sert pas à grand-chose » ou que « les réponses mettent longtemps à arriver », notamment en cas de bug ou de problème de retrait.

Autre limite : l’absence de connexion rapide (Face ID ou Touch ID). Les utilisateurs doivent saisir à chaque fois leur adresse e‑mail et leur mot de passe pour accéder à l’application. Cette étape supplémentaire peut ralentir l’accès à l’assistance, surtout en situation d’urgence.

Enfin, voici toutes les coordonnées dont vous avez besoin :

Téléphone : +33 7 55 53 94 61

: +33 7 55 53 94 61 Live Chat : accessible directement depuis l’application ou le site

: accessible directement depuis l’application ou le site Email : [email protected]

: [email protected] Envoi de documents : [email protected]

Que vaut l'application Vbet face aux autres applis de site de paris sportif ?

Comparons l'appli Vbet avec les meilleurs applis de paris sportifs en France :

Bookmaker Taille Note Points forts Streaming Téléchargez

Vbet 11 Mo ⭐ 2,7 IA intégrée, statistiques et guides de matchs ❌ Télécharger l'app Vbet

Unibet 180 Mo ⭐ 4,5 Design fluide, statistiques intégrées, Unibet TV ✅ Télécharger l'application Unibet

Bwin 214 Mo ⭐ 4,1 Centre de stats détaillé, Bwin TV +1500 événements/mois ✅ Télécharger l'app Bwin

Winamax 200 Mo ⭐ 4,4 Interface ergonomique, Winamax TV, analyses expressos ✅ Télécharger l'app Winamax

Parions Sport 93 Mo ⭐ 4,0 Simple et intuitive, pensée pour débutants ✅ Télécharger l'app Parions Sport

Vbet séduit par ses statistiques intégrées et son IA, mais son design daté et l’absence de streaming limitent l’expérience. L'appli Unibet offre une interface fluide et un large catalogue avec Unibet TV, idéale pour les parieurs multisports.

Quand à l'app Bwin, elle se distingue par son centre de statistiques détaillé et son streaming riche, bien que son poids soit élevé. Winamax mobile reste une référence grâce à son ergonomie et Winamax TV, parfaite pour les amateurs de football et poker.

Enfin, l'application de la FDJ Parions Sport séduit par sa simplicité et sa fiabilité pour les débutants. Mais ses cotes moyennes et options limitées la rendent moins compétitive pour les joueurs expérimentés.

Pourquoi télécharger l’application mobile Vbet ?

L’application mobile Vbet dispose de sérieux atouts pour les parieurs cherchant une expérience complète et sécurisée. Son principal avantage est l’intégration de statistiques avancées et de l’IA Hoory, permettant aux utilisateurs de faire des pronostics éclairés. La possibilité de déposer dès 5 €, un cash out personnalisable et un bonus attractif jusqu’à 100 € sont également de bons arguments.

En revanche, Vbet montre certaines limites qui expliquent ses notes mitigées sur les stores. Un design dépassé et l'absence de streaming vidéo sont de réels handicaps face à des concurrents comme Unibet ou Bwin. De plus, son service client, souvent jugé peu réactif, ternit l'expérience utilisateur globale. Vbet reste donc adapté principalement aux parieurs occasionnels.

Points forts Cash out disponible (classique, partiel, automatique)

Cash out disponible (classique, partiel, automatique) Bonus de bienvenue attractif

Bonus de bienvenue attractif Dépôt minimum bas (5 € seulement)

Dépôt minimum bas (5 € seulement) Bonus attractif jusqu’à 100 € avec code promo

Bonus attractif jusqu’à 100 € avec code promo Application légère et facile à installer sur Android & iOS Points faibles Interface datée, manque d’ergonomie

Interface datée, manque d’ergonomie Pas de streaming vidéo intégré

Pas de streaming vidéo intégré Service client peu réactif

FAQ – Tout savoir sur l’application Vbet

Comment installer l’application Vbet sur mobile ? Rendez-vous sur le Google Play Store (Android) ou l’App Store (iOS), recherchez “Vbet Paris Sportifs”, téléchargez et ouvrez l’application. Utilisez le code promo VBETNBA à l’inscription pour recevoir le bonus de bienvenue.

Quels moyens de paiement sont disponibles sur l’application Vbet ? Cartes bancaires, PayPal, Skrill, Neteller, Paysafecard et HiPay sont disponibles. Dépôts à partir de 5 €, retraits par virement bancaire (traités sous 3 à 5 jours ouvrés).

Comment réclamer le bonus de bienvenue Vbet ? Si votre premier pari est perdant, 10 % du montant misé sont remboursés sous 24h. Les 90 % restants sont versés après validation complète de votre compte.

Quelles promotions propose l'application Vbet en 2025 ? Vbet lance régulièrement des offres événementielles. En ce moment vous avez l'assurance multi, l’affaire est ketchup ! (pour le Masters 1000 Canade au tennis) et le cash out. Biensûr, vous avez aussi le bonus de bienvenue de 100€ avec le code promo VBETNBA.