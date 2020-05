24 mai 2020 : sursaut d’orgueil pour le Magic, qui va gagner en prolongation à Boston

Boston 92 – 96 Orlando

Le coup de balai menaçait et Orlando n’avait pas le choix. Les hommes de Stan Van Gundy devaient élever leur niveau de jeu ou trouver de nouvelles solutions s’ils voulaient éviter l’humiliation d’un « sweep » et la fin prématurée d’une saison qu’ils avaient imaginée se terminer autrement.

Alors ils ont profité d’une certaine apathie de Rajon Rondo, gêné par des problèmes musculaires, pour enfin montrer leur vrai visage. Ils pensaient avoir sauvé l’honneur avec sept points d’avance à deux minutes de la fin… Un dunk de Paul Pierce dans le trafic, un 3-points de Ray Allen et un 2+1 de « The Truth » plus tard, les compteurs étaient remis à zéro et les deux équipes disputaient la première prolongation de ces playoffs.

Un scénario difficile à gérer, avec deux premières minutes sans le moindre point, avant deux tirs primés coup sur coup de Jameer Nelson. Juste assez pour faire le trou et offrir à Orlando un sursis avant de retourner en Floride.

Orlando Starters Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts J. Nelson G 43:24 7-14 3-6 6-9 +3 1 5 9 6 0 0 1 6 23 V. Carter G 30:56 1-9 0-3 1-1 +1 1 2 2 3 1 0 2 4 3 D. Howard C 43:10 13-19 0-0 6-14 +8 5 16 0 4 0 4 2 4 32 R. Lewis F 41:55 4-10 2-3 3-4 +13 1 5 3 0 2 0 1 4 13 M. Barnes F 29:39 4-8 2-6 0-0 -8 3 7 1 1 0 0 0 2 10 Bench Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts J.J. Redick 33:11 3-6 3-5 3-3 +14 0 2 1 4 2 0 0 1 12 M. Pietrus 12:54 0-4 0-3 0-0 -5 0 1 1 0 0 1 0 2 0 B. Bass 11:05 1-2 0-0 1-2 -9 0 2 0 0 0 0 0 1 3 M. Gortat 9:50 0-0 0-0 0-0 -4 0 3 0 1 0 0 0 2 0 J. Williams 8:57 0-2 0-2 0-0 +7 0 0 2 0 0 0 0 1 0 Totals 33-74 10-28 20-33 11 43 19 19 5 5 6 27 96 Percentages: .446 .357 .606 Team Rebounds: 8