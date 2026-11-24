NBA – Après une disette de 13 matchs sans la moindre victoire, Milwaukee s’est enfin imposé en déplacement à Toronto. Memphis a également retrouvé le succès, tandis que les Suns, les Lakers et les Wolves ont bien enchaîné.
Malgré l’absence de Cam Boozer, les Grizzlies ont retrouvé la victoire. À l’occasion d’un déplacement à Charlotte, Memphis a pu compter sur les 53 points de sa paire d’arrières composée de Ty Jerome et Cam Spencer pour l’emporter en Caroline du Nord. Suffisant pour éclipser la belle sortie de Christian Anderson côté Hornets, auteur de 25 points.
Les Wolves n’ont fait qu’une bouchée des Nets. Devant du début à la fin de la rencontre, Minnesota a pu s’appuyer sur un Jaden McDaniels de gala (34 points, 10 rebonds et 6 passes), et sur un jeu collectif léché, avec 35 passes décisives réalisées par les protégés de Chris Finch. Trop esseulé face à ses anciens partenaires, Julius Randle (29 points) n’a pas pu empêcher une nouvelle débâcle pour Brooklyn.
Phoenix surfe sur sa dynamique
Après une terrible série de 13 défaites consécutives, les Bucks ont enfin inversé la tendance. Malgré les 31 points et 8 passes décisives de Scottie Barnes pour les Raptors, Milwaukee a créé l’écart en deuxième mi-temps. Période sur laquelle Tyler Herro est sorti de sa boîte, inscrivant 29 de ses 32 points. Un coup de chaud cette fois-ci suffisant pour enfin briser le mauvais sort.
Dans la douleur, Phoenix s’est offert un quatrième succès de suite. Mais il a fallu batailler face à des Pelicans accrocheurs, portés par Jordan Poole (28 points) et Zion Williamson (25 points). Le tandem a permis aux siens de forcer la prolongation, mais Devin Booker (22 points, 8 passes) et Collin Gillespie (18 points) ont permis aux Suns de s’échapper lors de celle-ci.
Les Lakers prennent leur revanche. Battus par le Jazz il y a quelques jours de cela, Los Angeles a cette fois-ci pris le meilleur sur Utah à la Crypto.com Arena. Malgré un troisième quart-temps compliqué, les locaux ont pris le large lors de l’ultime période, et ont une nouvelle fois pu compter sur un Luka Doncic par qui sont passés tous les ballons (28 points, 8 passes décisives).
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