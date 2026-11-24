Les Bulls disputent leur deuxième rencontre en 24 heures, et le moral doit être bien affecté après le revers sur le fil face aux Nuggets… Mais ce sont pourtant eux qui affichent le plus d’énergie. Après un premier quart-temps équilibré (27-26), leur banc dynamite complètement la rencontre.

Tre Jones imprime le rythme, Jordan Hawkins sanctionne derrière l’arc et Buddy Hield apporte son habituelle menace extérieure. Face à eux, les Cavaliers perdent des ballons, manquent leurs tirs et négligent leur repli défensif. Chicago peut courir et ne s’en prive pas.

Alors que le score est encore de 32-32 après une minute dans le deuxième quart-temps, les Bulls passent un 19-6 à leurs adversaires. La série se transforme bientôt en 32-10 et l’écart monte jusqu’à 24 unités. Matas Buzelis participe au festival avec quatre paniers à 3-points et inscrit la totalité de ses 15 points en première période.

A la pause, Chicago mène 72-50 après avoir remporté le deuxième quart-temps 45-20. Son banc écrase alors celui de Cleveland 48-9.

Les Cavaliers se rapprochent… puis cèdent

Les Cavaliers montrent un tout autre visage au retour des vestiaires. James Harden attaque le cercle, provoque des fautes et crée des décalages, tandis que Donovan Mitchell accélère à son tour. Cleveland commence le troisième quart-temps par un 9-0 et prend enfin le contrôle du rythme.

Harden inscrit 11 de ses 21 points dans la période. Mitchell ajoute un lay-up à deux secondes du buzzer pour ramener son équipe à 93-89. Après avoir compté 24 points de retard, les Cavaliers n’ont plus que quatre longueurs à reprendre, et clairement on se dit qu’ils ont le momentum pour renverser les Bulls.

Sauf que Chicago retrouve son agressivité dans le dernier acte. Les Bulls multiplient les secondes chances et leur rcihesse d’effectif fait à nouveau la différence. Un 10-0, conclu par un « finger roll » de Josh Giddey, replace Chicago à +16 (113-97). Kenny Atkinson tente alors une formation très petite autour de Mitchell et Harden, sans véritable intérieur.

L’expérience ne relance pas l’attaque : Cleveland n’inscrit que quatre points en près de trois minutes et demie avec cette composition, et Chicago s’impose finalement 122-108 et décroche sa cinquième victoire de la saison.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le réveil tardif des Cavaliers. Porté par James Harden et Donovan Mitchell, Cleveland gagne le troisième quart-temps 39-21 et revient à 93-89. Mais les Bulls répondent par un 10-0 dans le dernier acte. L’absence d’Evan Mobley explique en partie le manque de sérieux en défense.

– L’option « very small ball » ne fonctionne pas. En fin de match, Kenny Atkinson aligne Mitchell, Harden, Tyrese Proctor, Sam Merrill et Peyton Watson. Sans véritable intérieur, Cleveland n’inscrit que quatre points en près de quatre minutes avec ce cinq.

– Josh Giddey encore sur courant alternatif. Au lendemain de son triple-double à 23 points, 22 passes et 14 rebonds face aux Nuggets, le meneur termine avec 4 points, 11 passes et 2 rebonds. Tiago Splitter le sort à cinq minutes de la fin après sa troisième perte de balle…

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CHA 111 MEM 117 PHI 111 POR 128 IND 125 OKC 120 TOR 111 MIL 116 MIN 142 BRO 116 CHI 122 CLE 108 NOR 119 PHO 123 HOU 116 LAC 104 LAL 109 UTH 94 SAC 107 SAS 123