Malgré l’absence de Norman Powell, et bien sûr de Caleb Wilson, Chicago ne souffre d’aucun complexe face aux Nuggets. Jalen Smith commence parfaitement la rencontre, tandis que Buddy Hield sanctionne derrière l’arc.

Mais Nikola Jokic impose rapidement son jeu et son tempo. Le Serbe marque près du cercle et distribue caviar sur caviar à ses coéquipiers dès que la défense se referme. Denver termine le premier quart-temps avec une courte avance (33-31).

Toujours aussi dynamique, Jalen Smith prend ensuite feu. L’intérieur réussit ses cinq premiers tirs du deuxième quart-temps, dont deux paniers à 3-points, pour replacer Chicago aux commandes. Les Nuggets profitent toutefois de son passage sur le banc pour reprendre l’avantage.

Matas Buzelis apporte son activité des deux côtés du terrain et Buddy Hield réussit un tir primé au buzzer pour ramener les Bulls à deux longueurs à la pause (72-70).

Jokic et Murray prennent le contrôle

Au retour des vestiaires, le duo All-Star de Denver hausse le ton. Nikola Jokic domine ses défenseurs au poste bas et Jamal Murray trouve son rythme à mi-distance comme derrière l’arc. À eux deux, ils inscrivent 21 points dans le troisième quart-temps.

Chicago peine à ralentir les possessions adverses et Denver prend dix longueurs d’avance avant la dernière période (105-95).

Mais contrairement à leurs précédentes sorties, les Bulls réussissent cette fois leur retour des vestiaires. Quatre paniers à 3-points alimentent un 16-5 qui les propulse devant. Buddy Hield, Jalen Smith et Josh Giddey répondent à chaque accélération des Nuggets, et les deux équipes sont à égalité à deux minutes de la fin (124-124).

Aaron Gordon redonne l’avantage à Denver sur une claquette dunk, avant un floater de Jamal Murray. Josh Giddey répond, mais Murray convertit ensuite un panier avec la faute pour replacer les Nuggets à +5 à 40 secondes de la sirène.

Le miracle Josh Giddey

La rencontre semble terminée, mais Chicago efface sept points de retard dans les 40 dernières secondes. Josh Giddey convertit à son tour un « and-one », puis Buddy Hield dépossède Nikola Jokic du ballon.

Giddey file au cercle et égalise à sept secondes de la fin (131-131). Nikola Jokic manque ensuite sa tentative à 3-points au buzzer, envoyant les deux équipes en prolongation.

Denver réagit immédiatement dans l’extra-time. Dans le sillage de Jamal Murray, les Nuggets signent un 8-0 pour attaquer les cinq minutes supplémentaires. Avec un 4 sur 6 de loin, les joueurs de David Adelman reprennent définitivement le contrôle pour s’imposer 151-145.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Jamal Murray établit son record de la saison. Le meneur inscrit 45 points à 13/22 au tir, 6/11 à 3-points et 13/14 aux lancers francs. Il ajoute huit points en prolongation pour empêcher le retour des Bulls. Une nouvelle preuve des qualités de «clutch player» du Canadien, qui offre une 100e victoire en carrière à son coach.

– Le 202e triple-double de Nikola Jokic. Le triple MVP termine avec 37 points, 18 rebonds et 11 passes, et s’approche à sept unités du record NBA de Russell Westbrook, auteur de 209 triple-double. Jalen Smith lui a tout de même posé de gros problèmes.

– La performance historique de Josh Giddey. Deux jours après avoir été laissé sur le banc dans le quatrième quart-temps, l’Australien compile 23 points, 14 rebonds et 22 passes. Aucun joueur des Bulls n’avait dépassé les 20 passes depuis Ennis Whatley en 1985. Le dernier « 20-20 » points-passes de la franchise remontait à Clem Haskins en 1969.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

ATL 107 DET 97 MIA 123 OKC 113 WAS 116 ORL 96 CHI 145 DEN 151 UTH 114 DAL 116 NYK 113 IND 106 GSW 88 BOS 87