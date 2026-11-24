Victor Wembanyama, touché au dos, et De’Aaron Fox, gêné par un coup au tibia, sont finalement laissés au repos. Sans eux, mais également sans Tobias Harris et Dylan Harper, les Spurs connaissent un début de rencontre compliqué sur le parquet des Kings.

Domantas Sabonis fait parler son efficacité dans la raquette et Sacramento mène 30-18 à la fin du premier quart-temps après une action à 4-points de Malik Monk. Luke Kornet donne alors le signal de la révolte avec un dunk avec la faute dès la première minute du 2e quart-temps.

Julian Champagnie prend ensuite feu. Son premier panier à 3-points ramène San Antonio à 30-25. Lorsque les Kings reprennent neuf longueurs d’avance (36-27), l’ailier enchaîne quatre nouveaux tirs primés et deux lancers francs. À lui seul, il signe un 14-4 qui place les Spurs devant.

Un deuxième quart-temps à 41 points

Champagnie inscrit cinq paniers à 3-points et 20 de ses 22 points dans ce deuxième quart-temps. Sous son impulsion, San Antonio fait exploser la défense de Sacramento et inscrit 41 points dans la période pour rejoindre les vestiaires avec neuf longueurs d’avance (60-51).

Après la pause, Stephon Castle prend le relais. La défense des Kings choisit régulièrement de lui laisser de l’espace derrière la ligne à 3-points. Le meneur en profite en inscrivant 4 de ses 8 tentatives et utilise cette nouvelle menace pour mieux attaquer le cercle.

Castle frôle le triple-double

Il exploite également le pick-and-roll avec Luke Kornet. Lorsque Sacramento vient fermer la raquette, Castle trouve ses coéquipiers démarqués dans les coins. Quand la défense reste sur les extérieurs, il attaque lui-même ou sert son pivot dans les airs. C’est basique mais efficace.

Les Kings profitent brièvement d’une formation très petite des Spurs, avec Harrison Barnes au poste de pivot, pour réduire l’écart sous les 10 unités. Mitch Johnson rappelle alors ses titulaires et San Antonio reprend immédiatement ses distances, notamment au rebond offensif : 20 prises !

Les Kings ne parviennent pas à enrayer la circulation de balle adverse ni à suivre le rythme imposé par les Spurs et les joueurs de Mitch Johnson signent un troisième succès consécutif (123-107) pour une 15e victoire en 16 rencontres.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Julian Champagnie change le cours du match. Alors que San Antonio comptait jusqu’à 12 points de retard, l’ailier plante cinq paniers à 3-points dans le deuxième quart-temps. Il marque 20 de ses 22 points avant la pause et permet aux Spurs de prendre neuf longueurs d’avance.

– Stephon Castle en patron. Avec 28 points, 11 passes et 8 rebonds, le meneur frôle le triple-double. Il sanctionne le choix des Kings de lui laisser de l’espace et maîtrise parfaitement le pick-and-roll avec Luke Kornet. Le tout en étouffant Darius Acuff Jr., limité à 5 sur 14 aux tirs.

– La profondeur de San Antonio impressionne encore. Malgré quatre absents, les Spurs s’appuient sur Champagnie, Kornet, Reed Jr. et Gillespie pour enchainer une 3e victoire de suite. On retiendra l’activité de Taris Reed Jr., auteur de 7 points, 7 rebonds et 2 contres en 15 minutes, et la défense de Ja’Kobi Gillespie sur Malik Monk en 2e mi-temps.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CHA 111 MEM 117 PHI 111 POR 128 IND 125 OKC 120 TOR 111 MIL 116 MIN 142 BRO 116 CHI 122 CLE 108 NOR 119 PHO 123 HOU 116 LAC 104 LAL 109 UTH 94 SAC 107 SAS 123