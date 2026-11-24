Événement dans le début de saison compliqué des Clippers puisque Brandon Ingram était en tenue et titulaire pour ce déplacement à Houston. Le premier passage de l’ancien joueur des Raptors sur le parquet n’est pas couronné de succès. Il manque ses trois premiers tirs avant d’être remplacé par Max Strus.

Les Rockets créent un premier écart grâce à la bonne entrée de Reed Sheppard. Le meneur finit d’abord près du cercle avant de profiter d’un écran d’Alperen Sengun pour se retrouver seul derrière l’arc et sanctionner (21-13).

Menés de dix points après douze minutes, les Clippers s’accrochent dans la période suivante. Malgré les paniers d’Amen Thompson, Los Angeles répond avec un tir primé de Brook Lopez et les premiers points de Brandon Ingram (33-23).

Les Californiens resserrent leur défense et les paniers texans sont moins nombreux. Los Angeles recolle à une longueur grâce à un panier à 3-points de Rui Hachimura. Derrick Jones Jr. tente de l’imiter, mais sa tentative s’écrase contre la planche sans toucher le cercle. De l’autre côté, Fred VanVleet règle la mire et redonne de l’air à son équipe (45-38).

Darius Garland remet les Clippers dans le match

Les Clippers effacent tout leur retard dès la reprise. Darius Garland décoche deux flèches à longue distance et Max Strus convertit un 2+1 (52-51). Sur la possession suivante, Kevin Durant perd le ballon à cause d’une interception de Derrick Jones Jr. L’intérieur file le cuir à Darius Garland qui pose ses appuis derrière l’arc et enchaîne un troisième panier primé.

La réponse des Texans ne se fait pas attendre. Houston passe un 10-0 et reprend les commandes (65-60). Les Clippers tentent d’enrayer l’incendie, sans succès. Tari Eason enchaîne deux tirs à 3-points tandis que Kevin Durant multiplie les lancers francs pour creuser l’écart (83-71).

Pour finir ce troisième quart-temps, Tari Eason déborde Kris Dunn et s’élève à mi-distance pendant que la sirène retentit (85-75). L’ailier arrache le ballon des mains de Keaton Wagler au début du dernier acte. Il file seul vers le panier et s’enflamme puisqu’il essaie de placer un moulin à vent sauf qu’il se manque totalement.

Kevin Durant prend feu

Les Clippers sont plus sérieux et Kris Dunn trouve Kobe Sanders derrière l’arc (89-82). À six minutes du terme, Los Angeles revient à cinq longueurs. C’est à ce moment que Kevin Durant décide de couler les Californiens. «KD» se met en rythme avec un tir à 3-points face à Kris Dunn et Max Strus, son premier de la partie.

L’ailier est oublié dans le «corner» et peut prendre son temps pour tirer. Brandon Ingram tente de l’imiter, mais ne touche pas le cercle. Les Clippers laissent Kevin Durant complètement seul sur la possession suivante qui enchaîne un troisième tir derrière l’arc (109-97).

Pour définitivement sceller le sort du match, Kevin Durant plante une dernière fois à 3-points face à Isaiah Jackson. Les Clippers s’inclinent 116-104 et concèdent une quatrième défaite consécutive.

CE QU’IL FAUT RETENIR :

– Des débuts compliqués pour Brandon Ingram. Le nouvel ailier des Clippers jouait son premier match de la saison après avoir manqué le premier mois de compétition. Si Brandon Ingram a voulu porter sa nouvelle équipe, le manque de rythme s’est fait sentir. L’ancien joueur des Raptors a enchaîné les tentatives infructueuses et n’a rentré que six de ses 18 tirs, dont un 0/6 derrière l’arc. Brandon Ingram finit sa première sortie sous ses nouvelles couleurs avec 16 points, 7 rebonds et 4 passes.

– Kevin Durant a fini le travail. Malgré la maladresse de Brandon Ingram, les Clippers étaient toujours dans le match en revenant plusieurs fois à une possession sauf que Kevin Durant a pris feu. Après trois quart-temps, le MVP 2014 comptait 20 points. Dans le dernier acte, il en ajoute 12 de plus, tous derrière l’arc. Il profite des errances défensives californiennes pour se retrouver à deux reprises complètement ouvert à 3-points, ce qui lui a permis de sanctionner. Kevin Durant finit à 32 points, sa plus haute marque cette saison, à 11/19 au tir et 4/6 à 3-points.

– Seulement huit minutes pour Yanic Konan-Niederhäuser. Les rencontres se suivent et se ressemblent pour le Suisse. Entré au milieu du premier quart-temps, l’intérieur des Clippers commet trois fautes en trois minutes et doit céder sa place. Laissé sur le banc jusqu’au milieu du troisième acte, Yanic Konan-Niederhäuser ne se calme pas. Cette fois-ci, il lui faut un peu moins de cinq minutes pour réaliser trois fautes. Son total personnel grimpe donc à six fautes et il est exclu après n’avoir passé que huit minutes sur le parquet.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CHA 111 MEM 117 PHI 111 POR 128 IND 125 OKC 120 TOR 111 MIL 116 MIN 142 BRO 116 CHI 122 CLE 108 NOR 119 PHO 123 HOU 116 LAC 104 LAL 109 UTH 94 SAC 107 SAS 123