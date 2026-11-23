Samedi soir, l’attaque des Clippers s’est désintégrée dans le quatrième quart-temps sous l’effet de plusieurs pertes de balle, permettant aux Mavericks d’arracher la victoire.

Un scénario devenu trop familier pour Tyronn Lue, dont l’équipe peine à créer des tirs et à sécuriser ses possessions dans les moments décisifs. Le retour annoncé de Brandon Ingram, attendu lundi face à Houston, pourrait donc changer beaucoup de choses pour Los Angeles.

« Il va clairement nous aider », assure l’entraîneur des Clippers. « C’est un joueur capable de voir par-dessus la défense et de créer pour ses coéquipiers. Il perd peu de ballons et voit souvent les choses se développer avant qu’elles ne se produisent. »

Une adaptation réduite au minimum

Absent depuis le début de saison après son opération au talon droit, Brandon Ingram a déjà travaillé sur les systèmes et observé le fonctionnement de sa nouvelle équipe. Tyronn Lue ne prévoit donc aucune longue période d’adaptation.

« Aucune », répond-il lorsqu’on l’interroge sur le temps nécessaire à son intégration. « Nous ne faisons rien de compliqué ! Il suffit de jouer dans le mouvement et de rester simple. Il étudie nos systèmes depuis plusieurs semaines et sait ce que nous voulons mettre en place pour lui. »

Los Angeles a justement simplifié son attaque au cours des derniers matchs. Le retour d’un ailier capable de créer son propre tir, notamment à mi-distance, de distribuer et d’attirer les prises à deux doit enlever une partie de la pression qui pèse sur les autres porteurs de balle, à commencer par Darius Garland.

« Il va nous apporter cette puissance offensive et soulager les autres », espère d’ailleurs Tyronn Lue.

Un créateur et un passeur de plus

Dans le vestiaire, l’impatience est également perceptible. Les Clippers n’ont encore jamais pu évoluer au complet, ce qui rend difficile toute évaluation définitive de leur potentiel.

« Nous n’avons pas encore vu l’équipe au complet, ni même réellement travaillé ensemble », rappelle Darius Garland. « Brandon est un scoreur capable de jouer en isolation et de provoquer des prises à deux. Il peut déplacer la défense, créer avec le ballon et faire jouer les autres. »

Los Angeles récupère également progressivement Yanic Konan Niederhäuser. Le jeune intérieur, qui disputait son deuxième match depuis son retour, apporte déjà de l’énergie, de la mobilité et de la protection de cercle, même si Tyronn Lue estime qu’il lui faudra encore trois ou quatre semaines pour retrouver son meilleur niveau.

Deux renforts qui doivent permettre aux Clippers de retrouver davantage de solutions des deux côtés du terrain. Mais c’est surtout sur Brandon Ingram que reposent les espoirs de Tyronn Lue pour éviter que les fins de match ne continuent de tourner au cauchemar.

Brandon Ingram Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 LAL 79 28.9 40.2 29.4 62.1 0.8 3.2 4.0 2.1 2.0 0.6 1.5 0.5 9.4 2017-18 LAL 59 33.5 47.0 39.0 68.1 1.0 4.4 5.3 3.9 2.8 0.8 2.5 0.7 16.1 2018-19 LAL 52 33.9 49.7 33.0 67.5 0.8 4.3 5.1 3.0 2.9 0.5 2.5 0.6 18.3 2019-20 NOR 62 33.9 46.3 39.1 85.1 0.8 5.3 6.1 4.2 2.9 1.0 3.0 0.6 23.8 2020-21 NOR 61 34.3 46.6 38.1 87.8 0.6 4.3 4.9 4.9 2.0 0.7 2.5 0.6 23.8 2021-22 NOR 55 34.0 46.1 32.7 82.6 0.6 5.2 5.8 5.6 2.2 0.6 2.7 0.5 22.7 2022-23 NOR 45 34.2 48.4 39.0 88.2 0.5 5.0 5.5 5.8 2.6 0.7 3.3 0.4 24.7 2023-24 NOR 64 32.9 49.2 35.5 80.1 0.7 4.4 5.1 5.7 2.3 0.8 2.5 0.6 20.8 2024-25 NOR 18 33.1 46.5 37.4 85.5 0.9 4.6 5.6 5.2 2.5 0.9 3.8 0.6 22.2 2025-26 TOR 77 33.8 47.7 38.2 82.0 0.8 4.8 5.6 3.7 1.9 0.8 2.4 0.7 21.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.