Au mois de mars, Yanic Konan-Niederhäuser s’était blessé au Lisfranc, voyant sa saison rookie écourtée. Après 260 jours loin des parquets, le Suisse a enfin effectué son retour lors du match perdu face aux Spurs. Avec beaucoup d’enthousiasme, mais aussi quelques difficultés à retrouver ses repères.

Avec son retour, Tyronn Lue dispose désormais de trois pivots. Reste à savoir si Isaiah Jackson conservera du temps de jeu dans cette rotation intérieure au complet.

« Isaiah n’a rien fait de mal et nous voulons essayer de le récompenser pour ce qu’il a produit pendant que Yanic était absent », explique Tyronn Lue. « Nous verrons comment le match se déroule. »

Sans surprise, Brook Lopez débute la rencontre dans le cinq majeur, avant de céder sa place à Yanic Konan-Niederhäuser après six minutes. Dès son entrée, le Suisse intercepte un ballon et tente sa chance à 3-points, sans succès. Mais son premier passage ne dure que trois minutes, le temps de commettre trois fautes, dont une offensive.

« C’était mon premier match depuis 260 jours. J’étais tout simplement enthousiaste de rejouer », avoue Yanic Konan-Niederhäuser sur ce retour un peu compliqué. « Cela va prendre du temps pour retrouver du rythme, pour me réadapter à la vitesse du jeu et pour retrouver mes habitudes avec les gars. »

Cinq fautes en onze minutes

Yanic Konan-Niederhäuser revient sur le parquet au milieu du deuxième quart-temps. Il inscrit ses premiers points sur une passe de Max Strus, mais commet sa quatrième faute moins de deux minutes après son entrée…

Il doit donc vite retrouver le banc. Un problème que le Suisse relie notamment à sa transformation physique, puisqu’il a pris une douzaine de kilos pendant sa convalescence.

« Je me sens bien même si c’est un peu différent. Je me souviens de la manière dont je rentrais dans les adversaires la saison dernière. J’ai l’impression que j’ai un peu plus d’impact maintenant », raconte-t-il. « C’est peut-être pour ça que j’ai eu ce problème de fautes parce que je dois m’habituer à tout ça. »

Finalement limité à 11 minutes par ses cinq fautes, Yanic Konan-Niederhäuser termine avec deux points et trois rebonds. Un retour très discret sur le plan statistique, mais une première étape importante pour le Suisse, qui doit désormais retrouver son rythme et apprendre à utiliser son nouveau gabarit.