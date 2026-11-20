Après leur défaite face aux Pistons qui avait mis fin à leur série de 12 succès de rang, les Spurs recevaient les Clippers. Pour ce déplacement, Tyronn Lue a modifié son cinq majeur avec l’intégration de Max Strus à la place de Kris Dunn. L’ancien joueur des Cavaliers trouve de l’adresse dès le début de la partie puisqu’il réussit ses deux premiers tirs à 3-points (10-5).

Pour répondre, les Spurs s’appuient sur Victor Wembanyama (32 points, 11 rebonds) qui inscrit sept des douze premiers points texans (14-12). Si Los Angeles a mené sur les premières minutes, l’entrée des remplaçants permet à San Antonio de repasser devant et de mener au terme du premier acte (24-21).

Les Spurs creusent l’écart dans la période suivante. Wemby sanctionne de loin tandis que Keldon Johnson réussit un panier avec la faute (35-26). Les Clippers n’arrivent pas à répondre. Ils perdent des ballons et manquent plusieurs tirs derrière l’arc. Au milieu de ce deuxième quart-temps, Yanic Konan-Niederhauser est servi sur pick-and-roll par Max Strus. Le Suisse inscrit ainsi ses premiers points de la saison après avoir manqué plusieurs mois de compétition à cause de sa blessure au Lisfranc.

Alors qu’ils ont compté jusqu’à 14 points de retard, les Clippers reviennent à un point des Spurs avant la mi-temps (55-54). Les Californiens reprennent les commandes dès la reprise grâce à Darius Garland qui enchaîne huit points (62-61).

Les Clippers n’arrivent pas à arrêter Victor Wembanyama

Harrison Barnes se montre dans ce troisième quart-temps. Il réussit une claquette et un dunk pour donner quatre points d’avance aux Spurs avant d’entrer dans le dernier acte (92-88). Ce quatrième quart-temps s’ouvre sur un panier primé de Kris Dunn et un «floater» de Keaton Wagler. San Antonio répond immédiatement puisque Victor Wembanyama convertit un 2+1 (95-93). Les Spurs se donnent de l’air grâce à Julian Champagnie, qui finit d’abord au «lay-up» puis décoche une flèche à longue distance.

À cinq minutes du terme, les Clippers accusent dix points de retard (114-104). Los Angeles tente de revenir, mais les hommes de Tyronn Lue ne trouvent pas d’adresse. De l’autre côté du terrain, Victor Wembanyama profite de son avantage de taille pour finir près du cercle et atteindre la barre des 30 points.

Les Clippers ont un dernier sursaut avec un 6-0, mais cela ne suffit pas pour inquiéter les Spurs qui s’imposent 124-112.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Victor Wembanyama a dominé sa raquette. Face aux Clippers, Victor Wembanyama avait un net avantage à l’intérieur. Il en a profité dès les premières minutes en inscrivant rapidement sept points. Brook Lopez n’a pas réussi à contenir le Français, tout comme Isaiah Jackson envoyé pendant quelques minutes sur l’intérieur des Spurs, sans succès. Dans le dernier acte, le Français se charge de ramener la victoire aux siens. Servi à deux reprises par Stephon Castle, il finit près du cercle et donne 12 points d’avance à San Antonio à douze minutes du terme. En 33 minutes, Victor Wembanyama termine avec 32 points, 11 rebonds à 13/26 au tir.

– Les pertes de balle au centre de l’attention. Depuis le début de la saison, les Clippers se sont distingués, malgré eux, par leurs nombreuses pertes de balle. Face aux Spurs, ils n’ont pas failli à leur réputation avec 21 ballons perdus. Cependant, ils ont pu rester dans le match parce que San Antonio n’a pas pris soin du ballon non plus. Les Texans ont perdu 19 ballons, mais dans le dernier acte ils ont été plus sérieux en limitant ces pertes de balle, contrairement aux Clippers. Dans ce quatrième quart-temps, les Californiens ont perdu 5 ballons et ont laissé les Spurs s’envoler.

– Yanic Konan-Niederhauser de retour sur les parquets. Blessé au Lisfranc depuis le mois de mars, le Suisse a effectué son retour lors de ce match face aux Spurs. L’intérieur est entré au milieu du premier quart-temps et il a pu montrer de bonnes choses défensivement avant de rapidement céder sa place. Il n’a finalement joué que dix minutes et n’a mis qu’un seul panier après une passe décisive de Max Strus.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

MEM 126 GSW 98 MIL 114 POR 124 MIN 99 NYK 102 SAS 124 LAC 112