Fin de saison pour Yanic Konan Niederhäuser

Publié le 6/03/2026 à 13:49

NBA – Le Suisse s’était fait mal au pied droit contre Indiana et doit se faire opérer. Sa première année dans la ligue est terminée.

Devenu la doublure de Brook Lopez après le départ d’Ivica Zubac, Yanic Konan Niederhäuser vivait la meilleure séquence de sa première saison en NBA, avec 7 points, 5.2 rebonds et 1.6 contre de moyenne sur les neuf dernières rencontres avant la réception des Pacers.

Puis, durant cette partie, le Suisse s’est blessé au pied droit. Les Clippers ont annoncé qu’il souffrait d’une blessure au Lisfranc, un complexe articulaire du milieu du pied, et qu’il devait se faire opérer.

C’est la même blessure que celle qui avait privé Chet Holmgren de l’intégralité de sa saison rookie en 2022/23. Le pivot de Los Angeles va donc passer plusieurs mois à l’infirmerie et sa saison 2025/26 est ainsi déjà terminée.

Yanic Konan Niederhäuser, qui avait remercié Nicolas Batum pour ses conseils, aura donc joué 41 matches, montré de bonnes choses et tourné à 4.3 points et 2.9 rebonds de moyenne en 10 minutes.

Yanic Konan Niederhäuser Pourcentage Rebonds
Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts
2025-26 LAC 41 10:20 64.0 20.0 75.8 0.9 2.0 2.9 0.3 1.6 0.1 0.6 0.7 4.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

