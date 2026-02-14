Yanic Konan Niederhäuser remercie Nicolas Batum

Une semaine avant le week-end du All-Star Game, les Clippers ont surpris toute la NBA en envoyant Ivica Zubac, leur pivot titulaire, à Indiana. Deux jours auparavant, ils avaient échangé James Harden (36 ans) contre Darius Garland (26 ans). Après un début de saison catastrophique et malgré une belle remontée au classement depuis plusieurs semaines, les Clippers ont décidé de rajeunir leur effectif et de se tourner vers l’avenir.

L’un des grands bénéficiaires de ce virage est Yanic Konan Niederhäuser. Drafté au second tour en juin dernier, le pivot suisse est devenu la doublure de Brook Lopez après le départ d’Ivica Zubac. Malgré un temps de jeu limité lors des premiers mois de la saison, le jeune intérieur a montré que son potentiel et ses qualités athlétiques étaient une aubaine pour le groupe de Tyronn Lue. Le rapport qualité-prix fait également du bien à leur masse salariale en vue d’acquérir des joueurs référencés à l’été 2026, puis 2027.

Lors des premiers matchs de la saison, Nicolas Batum nous disait qu’il fallait garder un œil sur Yanic Konan Niederhäuser. L’ancien capitaine de l’Equipe de France a l’œil et, comme il l’avait fait avec Moussa Diabaté lors de son passage aux Clippers, il a pris le jeune Suisse sous son aile. Et ce dernier lui en est reconnaissant.

« Nico, c’est vraiment un très, très bon vétéran. Je dirais même qu’il est plus que ça, c’est un mentor », nous disait-il en amont du Rising Stars Challenge. « Il me parle beaucoup, il me donne beaucoup de conseils et il partage toute sa connaissance du jeu, mais aussi de la NBA. Je lui en suis très reconnaissant. »

De plus en plus à l’aise balle en main

À seulement 22 ans, Yanic Konan Niederhäuser rappelle également qu’il est devenu intérieur lors de sa dernière année de lycée, quand il vivait en Allemagne. Il a d’ailleurs tenu à citer le nom de son entraîneur de l’époque, Joe Hufner, comme celui qui lui a appris à poser des écrans et à savoir interpréter ces situations.

« Avant ma dernière année de lycée, je n’avais jamais posé un écran », s’amuse-t-il. « Et puis j’ai grandi et je suis devenu intérieur, donc j’ai dû apprendre comment poser des écrans, comment penser le pick & roll. Joe a fait preuve de patience avec moi pour s’assurer de m’inculquer tous ces fondamentaux. »

Aujourd’hui, Yanic Konan Niederhäuser doit poser des écrans pour Kawhi Leonard. Les Clippers le mettent également de plus en plus dans des situations de main-à-main. Ses qualités athlétiques lui permettent de mettre la pression sur la défense en filant rapidement vers le cercle.

« Les intérieurs modernes doivent être à l’aise avec le ballon entre les mains, nous explique-t-il ainsi. Je reconnais mieux les situations où je peux attaquer mon adversaire plutôt que de redonner le ballon à mon meneur. C’est quelque chose de nouveau pour moi. »

Il ne serait pas étonnant de voir le Suisse titulaire dans la raquette des Clippers dès la saison prochaine.

Propos recueillis à Los Angeles.

Yanic Konan Niederhäuser Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2025-26 LAC 34 9:00 67.6 0.0 67.4 0.9 1.5 2.3 0.3 1.4 0.1 0.6 0.6 3.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.