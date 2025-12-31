Yanic Konan Niederhauser, le grand Suisse qui secoue la raquette des Clippers

« Il va aussi avoir une opportunité à un moment donné. » La promesse faite par Tyronn Lue à la mi-décembre concernant Yanic Konan Niederhauser a été tenue.

Depuis que Ivica Zubac s’est blessé à la cheville face aux Lakers il y a dix jours, le poussant à rejoindre l’infirmerie pour trois semaines, le Suisse est envoyé sur le parquet avec plus de constance, après avoir été très peu mobilisé avant cela : 15 minutes face aux Rockets, 12 face aux Blazers et encore 12 face aux Pistons.

Mais alors que ce temps de jeu ne s’était pas encore traduit par une production statistique conséquente jusqu’ici, le pivot a largement profité de son opportunité face aux Kings la nuit passée.

Combinant bien avec James Harden sur le « pick-and-roll », le Suisse a plusieurs fois profité des espaces dans le dos de Maxime Raynaud pour finir, très haut, au cercle. En 25 minutes de jeu, le rookie, qui n’avait jamais été mobilisé autant jusqu’ici, a combiné 16 points (6/8 aux tirs) et 6 rebonds.

Efficace sur le « pick-and-roll »

« Je crois que j’ai fait quatre dunks. Peut-être trois, c’était super. J’ai aimé le premier, quand Kawhi m’a passé la balle », lâche le joueur de 20 ans, en référence à cette très belle séquence où Kawhi Leonard a d’abord été servi en « backdoor » par Nicolas Batum en tête de raquette.

De quoi attirer l’aide de Maxime Raynaud, tandis que « The Klaw » a pu transmettre le cuir à son pivot pour un gros dunk à deux mains, célébré avec un cri rageur. « Ils me boostent. (Ce sont) des supers gars, des supers vétérans, ils me donnent de l’énergie », apprécie avec un grand sourire le 30e choix de la dernière Draft.

Une énergie que Tyronn Lue a aussi beaucoup appréciée sur ce match. « Être capable de sprinter dans les ‘pick-and-rolls’ et sortir des écrans assez rapidement pour se placer derrière la défense, c’était positif », remarque le coach, qui note également l’investissement de l’autre côté du terrain.

« Je l’ai trouvé vraiment bon défensivement, près du panier, soit en bloquant des tirs, soit en les altérant. Mais son énergie, courir sur le terrain, les pick-and-rolls, sortir rapidement… Il a fait du très bon boulot, et il ne va faire que s’améliorer », se projette Tyronn Lue qui, alors que Brook Lopez retrouve aussi des couleurs, voit sans doute plus sereinement l’absence d’Ivica Zubac.