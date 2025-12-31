Les Clippers écrasent les Kings (+41) pour une 5e victoire de suite

Être une formation de bas de tableau tout en étant l’équipe la plus en forme de la ligue : oui, c’est possible. Modestes 13e à l’Ouest, les Clippers ont enregistré une cinquième victoire de suite en s’offrant le scalp des Kings (131-90) dans un match qui était déjà joué à la pause.

Une démonstration de force qui a encore porté la marque d’un Kawhi Leonard dans une autre dimension en ce moment. Cette nuit, il a fait du point par minute – 33 points (11/19 aux tirs) en 33 minutes – en se jouant trop facilement de la défense d’en face.

À ses côtés, James Harden (21 points) a également fait parler sa facilité à attaquer le cercle, tandis que deux hommes ont pu afficher leurs qualités athlétiques : John Collins (16 points) et la surprise de la soirée, Yanic Konan Niederhauser, qui s’est offert sa meilleure sortie de l’année (16 points).

Aucune révolte de la part des Kings

Le rookie est sans doute le symbole de la soirée quasi parfaite signée par les Clippers qui, après 12 minutes, comptaient déjà 14 points d’avance (34-20). Et montraient déjà que leur engagement, pour arracher les ballons qui traînent, était bien supérieur à leurs adversaires.

L’impression s’est confirmée dans un second quart-temps de domination absolue : 39-20 en faveur de locaux trop dynamiques en attaque et dissuasifs en défense. Si bien qu’à la pause, l’écart semblait irréel : +33 points (73-40) !

La révolte des visiteurs ? Elle n’a pas eu lieu. Les jeunes Kings, à commencer par Maxime Raynaud (12 points et 12 rebonds) ou Nique Clifford (18 points), ont bien tenté de dynamiser un peu leur équipe, le manque de « spacing » (9/27 à 3-points) était trop important pour les Kings qui n’ont pas été en mesure de prendre le pas dans la raquette des Clippers, où Brook Lopez et les autres les attendaient.

Les hommes de Doug Christie ont remporté de peu le troisième quart-temps, mais avec un tel retard en première période… L’écart pouvait continuer à grimper par la suite, avec un long « garbage time ».

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Quelle propreté ! Au-delà de la performance collective – 29 passes décisives pour 46 tirs convertis – on retient le niveau de propreté affiché par les Californiens : seulement 4 ballons perdus dans la soirée (contre 19 côté Kings) ! Résultat : un différentiel irrémédiable en termes de points marqués après « turnovers » : 28 à 4 en faveur des Clippers.

– Kawhi Leonard a manqué un lancer-franc. Et c’est un petit événement cette saison pour la vedette des Clippers, qui a terminé avec 6/7 sur la ligne. Avant ce match, il affichait un exceptionnel 97,6% de réussite dans cet exercice, le plaçant sur les bases d’une saison historique en la matière. En valeur absolue, cela donne seulement quatre lancers manqué depuis le début de l’année (129/133) ! On rappelle que le record absolu est toujours détenu par José Calderon avec une saison 2008/09 à 98.1% aux lancers-francs.

– Cap sur le « play-in » pour les Clippers ? Cette série de cinq victoires de rang change toute la dynamique des Californiens qui postulaient jusqu’ici pour le titre de plus grosse déception collective de la saison. Avec un bilan à 11 victoires pour 21 défaites, les hommes de Tyronn Lue n’ont plus que 2,5 matchs de retard sur les Blazers (14v-19d), actuellement 10e à l’Ouest. Ils ont l’occasion de faire une très bonne opération avec la réception du Jazz (12v-20d) le jour du Nouvel an.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.