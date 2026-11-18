Les Spurs et Victor Wembanyama ont fini par trouver plus fort qu’eux. Invaincus depuis leur défaite du 23 octobre, les hommes de Mitch Johnson ont vu leur série de 12 victoires prendre fin face à des Pistons pourtant privés de Jalen Duren, Duncan Robinson, Isaiah Joe et Ron Holland.

Après un début de match dominé par San Antonio, Detroit a progressivement imposé son impact physique et son agressivité défensive. Cade Cunningham a terminé avec 27 points et 6 passes décisives, tandis que Daniss Jenkins a inscrit 21 de ses 25 points après la pause.

Victor Wembanyama a compilé 25 points, 18 rebonds et 3 contres, alors que Dylan Harper a ajouté 20 points avant de quitter le parquet après une inquiétante glissade dans la dernière minute.

Wembanyama lance parfaitement les Spurs

San Antonio avait rapidement pris le contrôle de la rencontre autour d’un Victor Wembanyama très actif. Le Français inscrit 10 points dans le premier quart-temps et signe l’action de la soirée avec une «T-Mac» conclue main gauche.

Avec cinq dunks au cours des douze premières minutes, les Spurs semblent partis pour poursuivre leur série. Cade Cunningham limite toutefois les dégâts en allant lui aussi défier Wembanyama au cercle. San Antonio mène 33-26 à l’issue du premier quart-temps.

Le début du deuxième acte confirme d’abord cette impression. Les locaux inscrivent les sept premiers points pour porter leur avantage à 14 longueurs (40-26), provoquant le temps-mort de JB Bickerstaff.

Detroit renverse complètement la rencontre

La réaction des Pistons est immédiate. Leur défense monte en intensité, les lignes de passe se referment et l’attaque des Spurs perd toute fluidité. Ausar Thompson multiplie les interceptions et les créations, tandis que Cunningham attaque sans relâche la raquette.

Detroit répond avec un 21-7 pour égaliser à 47-47. San Antonio reste plus de quatre minutes sans inscrire le moindre panier et souffre particulièrement lorsque Wembanyama rejoint le banc : les Spurs affichent un différentiel de +12 avec lui en première période, contre -12 lorsqu’il se repose. La «Wemby-dépendance» est en marche…

Les Pistons concluent la mi-temps par un 13-5 et prennent leur premier avantage dans les dernières secondes grâce à Paul Reed (55-54).

Le combat reste serré au retour des vestiaires, mais Detroit continue de dicter le rythme. Daniss Jenkins prend feu et inscrit 13 points dans le troisième quart-temps, tandis que la défense des Pistons transforme plusieurs possessions apparemment favorables aux Spurs en contre-attaques. San Antonio est limité à 18 points dans la période et se retrouve mené 78-72.

Les Spurs ne trouvent aucune ouverture

Detroit ne desserre pas son étreinte dans le dernier acte. Daniss Jenkins poursuit son festival et Cade Cunningham garde le contrôle des opérations. À un peu plus de cinq minutes de la fin, les Pistons possèdent onze longueurs d’avance (90-79).

Les Spurs attendent alors une nouvelle accélération de Victor Wembanyama, comme lors de plusieurs fins de match récentes. Elle ne viendra jamais. L’intérieur français continue de se battre au rebond, mais San Antonio ne parvient ni à enchaîner les stops ni à retrouver son adresse.

Avec 60 points inscrits dans la raquette, contre 44 pour les Spurs, et un avantage de 24-15 en contre-attaque, Detroit s’impose finalement 105-93. C’est la plus faible production offensive de San Antonio cette saison, son précédent minimum étant de 104 points.

La fin de soirée a par ailleurs été assombrie par la blessure de Dylan Harper. A moins d’une minute de la fin, le meneur a glissé avant de retomber en grand écart sur le parquet. Il a immédiatement quitté la rencontre et son état devra être réévalué.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La série des Spurs s’arrête à douze. San Antonio n’avait plus perdu depuis 12 matches, et ils pourraient laisser la 1ère place de la conférence Ouest aux Lakers, qui défient les Hornets. Les Spurs concèdent également leur première défaite après avoir compté au moins dix points d’avance.

– La défense de Detroit fait la différence. Après les 40 premiers points rapides des Spurs, les Pistons ont fermé l’accès au cercle et perturbé les transmissions. San Antonio termine à seulement 93 points, soit onze de moins que son précédent plus mauvais total.

– Ausar Thompson passe près du triple-double. Avec 14 points, 9 rebonds, 12 passes décisives et 5 interceptions, l’ailier a été omniprésent dans le renversement des Pistons. Comme son frère, il apporte un savant mélange de défense et de création.

– L’inquiétude Dylan Harper. Auteur de 20 points, le jeune meneur a quitté le terrain après une lourde chute dans la dernière minute. Le résultat de la rencontre est rapidement passé au second plan pour les Spurs qui craignent une lésion à l’aine ou aux adducteurs.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

TOR 102 NYK 111 MIN 106 POR 105 SAS 93 DET 105 LAC 96 UTH 113 LAL 67 CHA 71