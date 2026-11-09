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Jalen Duren encore coincé deux semaines à l’infirmerie

Publié le 9/11/2026 à 18:12 Twitter Facebook

NBA – La guérison de Jalen Duren prend plus de temps que prévu et il ne reviendra maintenant pas avant la fin novembre.

Jalen DurenSi tout se passe correctement pour les Pistons, toujours bien installés dans le haut du classement à l’Est, n’oublions pas que cela pourrait encore mieux aller si Jalen Duren était en mesure de jouer…

Victime d’une élongation à l’ischio-jambier droit il y a deux semaines, dès sa deuxième sortie de la saison, le pivot All-Star devait être réexaminé ce week-end, mais les nouvelles ne sont pas spécialement bonnes. Detroit va ainsi devoir se passer de lui pendant deux semaines supplémentaires, sachant qu’il a déjà raté sept matchs après sa blessure. Il vient en effet seulement de reprendre l’entraînement.

À ce rythme-là, Jalen Duren n’aura plus énormément de jokers pour être éligible aux récompenses de fin de saison, mais les Pistons ne peuvent surtout pas appuyer sur l’accélérateur, sans « JD » pour dominer dans la peinture.

Même si, depuis sa blessure, Paul Reed assure bien l’intérim selon son coach, J.B. Bickerstaff : « Je trouve qu’il fait du super boulot. Il est impactant de bien des manières. C’est une étincelle en permanence et de chaque côté du terrain. Il est actif, difficile à contenir et difficile à empêcher d’aller au rebond. Il est bon pour défendre le pick-and-roll, il va au rebond et il nous donne tout ce qu’il a. Il joue sur ses forces et il a une énorme part de responsabilité dans toutes nos victoires, par rapport à la façon dont il joue en l’absence de [Jalen Duren]. »

Jalen DurenPourcentageRebonds
SaisonEquipeMJMinTirs3ptsLFOffDefTotPdFteIntBpCtPts
2022-23DET6724.964.80.061.13.45.58.91.12.70.71.40.99.1
2023-24DET6129.161.90.079.03.18.511.62.43.10.52.10.813.8
2024-25DET7826.169.20.066.93.66.810.32.73.20.71.71.111.8
2025-26DET7028.265.00.074.73.86.710.52.02.80.81.90.819.5
2026-27DET219.158.80.085.72.05.57.52.01.01.01.01.013.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

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Rédacteur Florian Benfaid

Parmi les oiseaux de nuit de la rédaction, Florian a rejoint Basket USA en 2020. Une année marquée par la disparition de Kobe Bryant, le joueur qui lui a transmis sa passion pour la NBA.
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