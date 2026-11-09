Jalen Duren encore coincé deux semaines à l’infirmerie

Si tout se passe correctement pour les Pistons, toujours bien installés dans le haut du classement à l’Est, n’oublions pas que cela pourrait encore mieux aller si Jalen Duren était en mesure de jouer…
Victime d’une élongation à l’ischio-jambier droit il y a deux semaines, dès sa deuxième sortie de la saison, le pivot All-Star devait être réexaminé ce week-end, mais les nouvelles ne sont pas spécialement bonnes. Detroit va ainsi devoir se passer de lui pendant deux semaines supplémentaires, sachant qu’il a déjà raté sept matchs après sa blessure. Il vient en effet seulement de reprendre l’entraînement.
À ce rythme-là, Jalen Duren n’aura plus énormément de jokers pour être éligible aux récompenses de fin de saison, mais les Pistons ne peuvent surtout pas appuyer sur l’accélérateur, sans « JD » pour dominer dans la peinture.
Même si, depuis sa blessure, Paul Reed assure bien l’intérim selon son coach, J.B. Bickerstaff : « Je trouve qu’il fait du super boulot. Il est impactant de bien des manières. C’est une étincelle en permanence et de chaque côté du terrain. Il est actif, difficile à contenir et difficile à empêcher d’aller au rebond. Il est bon pour défendre le pick-and-roll, il va au rebond et il nous donne tout ce qu’il a. Il joue sur ses forces et il a une énorme part de responsabilité dans toutes nos victoires, par rapport à la façon dont il joue en l’absence de [Jalen Duren]. »
|Jalen Duren
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2022-23
|DET
|67
|24.9
|64.8
|0.0
|61.1
|3.4
|5.5
|8.9
|1.1
|2.7
|0.7
|1.4
|0.9
|9.1
|2023-24
|DET
|61
|29.1
|61.9
|0.0
|79.0
|3.1
|8.5
|11.6
|2.4
|3.1
|0.5
|2.1
|0.8
|13.8
|2024-25
|DET
|78
|26.1
|69.2
|0.0
|66.9
|3.6
|6.8
|10.3
|2.7
|3.2
|0.7
|1.7
|1.1
|11.8
|2025-26
|DET
|70
|28.2
|65.0
|0.0
|74.7
|3.8
|6.7
|10.5
|2.0
|2.8
|0.8
|1.9
|0.8
|19.5
|2026-27
|DET
|2
|19.1
|58.8
|0.0
|85.7
|2.0
|5.5
|7.5
|2.0
|1.0
|1.0
|1.0
|1.0
|13.0
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.