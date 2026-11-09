Jalen Duren encore coincé deux semaines à l’infirmerie

Si tout se passe correctement pour les Pistons, toujours bien installés dans le haut du classement à l’Est, n’oublions pas que cela pourrait encore mieux aller si Jalen Duren était en mesure de jouer…

Victime d’une élongation à l’ischio-jambier droit il y a deux semaines, dès sa deuxième sortie de la saison, le pivot All-Star devait être réexaminé ce week-end, mais les nouvelles ne sont pas spécialement bonnes. Detroit va ainsi devoir se passer de lui pendant deux semaines supplémentaires, sachant qu’il a déjà raté sept matchs après sa blessure. Il vient en effet seulement de reprendre l’entraînement.

À ce rythme-là, Jalen Duren n’aura plus énormément de jokers pour être éligible aux récompenses de fin de saison, mais les Pistons ne peuvent surtout pas appuyer sur l’accélérateur, sans « JD » pour dominer dans la peinture.

Même si, depuis sa blessure, Paul Reed assure bien l’intérim selon son coach, J.B. Bickerstaff : « Je trouve qu’il fait du super boulot. Il est impactant de bien des manières. C’est une étincelle en permanence et de chaque côté du terrain. Il est actif, difficile à contenir et difficile à empêcher d’aller au rebond. Il est bon pour défendre le pick-and-roll, il va au rebond et il nous donne tout ce qu’il a. Il joue sur ses forces et il a une énorme part de responsabilité dans toutes nos victoires, par rapport à la façon dont il joue en l’absence de [Jalen Duren]. »

Jalen Duren Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 DET 67 24.9 64.8 0.0 61.1 3.4 5.5 8.9 1.1 2.7 0.7 1.4 0.9 9.1 2023-24 DET 61 29.1 61.9 0.0 79.0 3.1 8.5 11.6 2.4 3.1 0.5 2.1 0.8 13.8 2024-25 DET 78 26.1 69.2 0.0 66.9 3.6 6.8 10.3 2.7 3.2 0.7 1.7 1.1 11.8 2025-26 DET 70 28.2 65.0 0.0 74.7 3.8 6.7 10.5 2.0 2.8 0.8 1.9 0.8 19.5 2026-27 DET 2 19.1 58.8 0.0 85.7 2.0 5.5 7.5 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 13.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.