Après leur défaite face aux Spurs, les Clippers n’ont pas quitté le Texas et se sont rendus à Dallas pour défier les Mavericks. Les Texans ouvrent le score avec un panier primé de Cooper Flagg, imité par Kyrie Irving. Les Clippers répondent avec un 9-0 conclu par un tir longue distance de Darius Garland (9-6).

Les Californiens dominent jusqu’à l’entrée de leurs remplaçants. Les hommes de Tyronn Lue perdent alors de l’adresse et Dallas comble son retard. Les Mavericks profitent aussi des nombreuses fautes californiennes pour brièvement reprendre l’avantage, avant que Gradey Dick ne marque un lay-up et que Keaton Wagler ne conclue le premier acte avec deux lancers francs (26-23).

Pour débuter la période suivante, Dallas retrouve Cooper Flagg, rapidement sorti à cause de ses fautes. Mais dès sa première action, il perd le ballon et Gradey Dick ajoute deux points en contre-attaque.

Dallas prend les commandes

Los Angeles compte jusqu’à neuf points d’avance, mais insiste à 3-points pour essayer de creuser l’écart, sans succès. Dallas en profite pour revenir. Max Christie inscrit cinq points de suite et Cooper Flagg efface Brook Lopez pour monter au dunk malgré l’aide de Derrick Jones Jr. (34-33).

Zaccharie Risacher profite de la bonne dynamique texane pour inscrire son premier et seul panier primé de la partie, puis sert Max Christie à 3-points juste avant la mi-temps (52-44).

Malgré un 5-0 californien dès la reprise, Dallas ne cède pas et s’appuie sur Daniel Gafford, auteur de six points consécutifs, pour conserver son avance (58-49).

Les Clippers effacent pourtant une nouvelle fois leur retard. Rui Hachimura et Max Strus frappent à 3-points, puis un contre illégal de Cooper Flagg donne l’avantage aux visiteurs. Kyrie Irving égalise aussitôt (63-63).

Cooper Flagg pose alors de gros problèmes à la défense californienne. L’ailier termine près du cercle, sert Daniel Gafford sur un «alley-oop» et décoche une flèche à longue distance. Dans son sillage, Dallas reprend quatre points d’avance avant le dernier acte (78-74).

Les Clippers s’effondrent dans le money-time

Brook Lopez ramène les Clippers à une longueur, mais Kyrie Irving lui répond. Zaccharie Risacher tente ensuite de creuser l’écart, mais il est contré par Brook Lopez. De l’autre côté, le pivot convertit un 2+1 pour maintenir Los Angeles au contact (86-84).

À cinq minutes du terme, les Clippers n’ont que trois points de retard. Kris Dunn a même l’occasion d’égaliser, mais manque sa tentative. Cooper Flagg trouve alors Daniel Gafford dans la raquette et les Californiens perdent complètement le fil.

Les hommes de Tyronn Lue enchaînent trois pertes de balle, immédiatement sanctionnées par Dallas. Max Christie et Zaccharie Risacher filent conclure en contre-attaque, tandis que Kyrie Irving préfère dégainer derrière l’arc. En quelques possessions, les Mavericks viennent de signer un 11-0 dévastateur pour prendre douze points d’avance (100-88).

Les Clippers ne s’en relèveront pas. Dallas s’impose finalement 110-100 et signe une cinquième victoire consécutive à domicile.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les Clippers toujours incapables de gagner à l’extérieur. Los Angeles a rivalisé avec Dallas pendant 43 minutes, mais a encore craqué au pire moment. Revenus plusieurs fois à une possession grâce notamment à Brook Lopez, les hommes de Tyronn Lue ont gâché leurs efforts avec trois pertes de balle consécutives. Le 11-0 des Mavericks a mis fin à leurs espoirs. Les Clippers concèdent ainsi une septième défaite de suite à l’extérieur et attendent toujours leur première victoire loin de l’Intuit Dome.

– Zaccharie Risacher précieux dans le final. Le Français n’a pas réalisé une grande soirée offensive, mais il a su répondre présent au bon moment. Après un alley-oop manqué sur une passe de Walter Clayton Jr, il s’est rattrapé dans le money-time avec une interception et quatre points en contre-attaque lors du 11-0 décisif. Une contribution importante pour le premier choix de la Draft 2024, qui termine avec 11 points et 7 rebonds en 29 minutes.

– Cooper Flagg maladroit, mais influent. Si les « role players » texans ont répondu présent, à l’image des 16 points de Walter Clayton Jr. en sortie de banc, Cooper Flagg a connu une soirée contrastée. L’ailier termine avec 22 points, mais seulement 6/16 au tir et 7/13 aux lancers francs, loin de ses 89% de réussite habituels dans l’exercice cette saison. Il a toutefois compensé son manque d’adresse par son agressivité et sa création, avec notamment 8 passes décisives. De quoi peser sur la rencontre sans forcément briller au shoot.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

PHI 132 MIL 129 NYK 97 POR 96 DAL 110 LAC 100 MIN 104 MEM 95 SAS 114 NOR 91 SAC 97 BOS 96