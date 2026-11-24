Dans une réédition « en version mineure » des finales 2025, les Pacers ont pris le dessus sur le Thunder. Les hommes de Rick Carlisle ont mis fin à leur série de quatre revers de suite à l’issue d’une rencontre serrée jusqu’aux derniers instants.
Les vétérans Pascal Siakam et Kelly Oubre Jr. ont mené la charge avec 20 points chacun, tandis qu’Ivica Zubac a fini en double-double (14 points et 15 rebonds), tout comme la surprise du chef, le « two-way contract », Jalen Slawson (16 points et 10 rebonds).
Côté Thunder, Shai Gilgeous-Alexander a assumé la majorité des responsabilités offensives de son équipe (38 points), en recevant le soutien de Kenrich Williams (20 points) ou Isaiah Hartenstein (18 points et 9 rebonds). Mais cela n’a pas suffi face à des Pacers qui ont mené, de peu, au score la plupart du temps.
Une grosse bataille finale
Après avoir viré en tête à la pause (56-51), les locaux ont appuyé à l’intérieur, grâce notamment à l’activité au rebond offensif de Zubac, puis à l’agressivité au cercle de Slawson (qui s’est d’ailleurs chauffé avec « SGA » avant la pause !), pour prendre jusqu’à 13 points d’avance (66-53) et naviguer avec deux ou trois possessions d’avance jusqu’à la fin du troisième quart-temps (96-91).
Une dernière période qui a donné lieu à une grosse bataille. Après un bon passage intérieur d’Hartenstein, « SGA » a manqué l’occasion de redonner l’avantage au Thunder à 3-points en transition quand Kelly Oubre Jr., lui, n’a pas raté la cible derrière l’arc et redonné un peu d’air aux Pacers à 5 minutes de la fin (109-105). Le même Oubre a ensuite bien défendu sur le Canadien pour aller s’offrir un dunk en contre-attaque.
« SGA » s’est vengé en dépassant Siakam, mais Andrew Nembhard a confirmé son réveil en convertissant à son tour derrière la ligne à 7m25. Ce à quoi Ajay Mitchell a répondu instantanément (116-114). Indécision totale dans ces dernières minutes, mais Pascal Siakam a fini par avoir le dernier mot en signant 5 points de suite.
CE QU’IL FAUT RETENIR
– Le « money time » bien manœuvré par les Pacers. Le Thunder s’est offert plus d’une chance de reprendre les commandes, mais les locaux n’ont pas laissé faire, à l’instar d’un Siakam hyper « clutch » dans le final. Après un panier bien équilibré au niveau de la ligne des lancers-francs, qui a valu une réponse de « SGA », Siakam en a remis une couche à 3-points dans le corner à 40 secondes du terme. On retiendra ensuite le contre en « chase down » d’Oubre sur Mitchell, puis l’éclair de génie façon « touchdown » de Nembhard, avant de subir une faute volontaire adverse, vers Zubac au dunk pour clore les débats.
– Le Thunder continue de glisser au classement. Avec un bilan encore positif à 10 victoires et 8 défaites, OKC, qui a connu sa seconde défaite de rang cette nuit, occupe une modeste 10e place à l’Ouest. La dernière place qualificative pour les phases finales donc, devant les Warriors (9v-8d). Après la réception des Wolves mercredi, le Thunder devrait profiter d’un calendrier plus clément (Nets, Raptors, Kings, Hornets…) pour reprendre de l’élan.
Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.