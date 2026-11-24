

Dans une réédition « en version mineure » des finales 2025, les Pacers ont pris le dessus sur le Thunder. Les hommes de Rick Carlisle ont mis fin à leur série de quatre revers de suite à l’issue d’une rencontre serrée jusqu’aux derniers instants.

Les vétérans Pascal Siakam et Kelly Oubre Jr. ont mené la charge avec 20 points chacun, tandis qu’Ivica Zubac a fini en double-double (14 points et 15 rebonds), tout comme la surprise du chef, le « two-way contract », Jalen Slawson (16 points et 10 rebonds).

Côté Thunder, Shai Gilgeous-Alexander a assumé la majorité des responsabilités offensives de son équipe (38 points), en recevant le soutien de Kenrich Williams (20 points) ou Isaiah Hartenstein (18 points et 9 rebonds). Mais cela n’a pas suffi face à des Pacers qui ont mené, de peu, au score la plupart du temps.

Une grosse bataille finale

Après avoir viré en tête à la pause (56-51), les locaux ont appuyé à l’intérieur, grâce notamment à l’activité au rebond offensif de Zubac, puis à l’agressivité au cercle de Slawson (qui s’est d’ailleurs chauffé avec « SGA » avant la pause !), pour prendre jusqu’à 13 points d’avance (66-53) et naviguer avec deux ou trois possessions d’avance jusqu’à la fin du troisième quart-temps (96-91).

Une dernière période qui a donné lieu à une grosse bataille. Après un bon passage intérieur d’Hartenstein, « SGA » a manqué l’occasion de redonner l’avantage au Thunder à 3-points en transition quand Kelly Oubre Jr., lui, n’a pas raté la cible derrière l’arc et redonné un peu d’air aux Pacers à 5 minutes de la fin (109-105). Le même Oubre a ensuite bien défendu sur le Canadien pour aller s’offrir un dunk en contre-attaque.

« SGA » s’est vengé en dépassant Siakam, mais Andrew Nembhard a confirmé son réveil en convertissant à son tour derrière la ligne à 7m25. Ce à quoi Ajay Mitchell a répondu instantanément (116-114). Indécision totale dans ces dernières minutes, mais Pascal Siakam a fini par avoir le dernier mot en signant 5 points de suite.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le « money time » bien manœuvré par les Pacers. Le Thunder s’est offert plus d’une chance de reprendre les commandes, mais les locaux n’ont pas laissé faire, à l’instar d’un Siakam hyper « clutch » dans le final. Après un panier bien équilibré au niveau de la ligne des lancers-francs, qui a valu une réponse de « SGA », Siakam en a remis une couche à 3-points dans le corner à 40 secondes du terme. On retiendra ensuite le contre en « chase down » d’Oubre sur Mitchell, puis l’éclair de génie façon « touchdown » de Nembhard, avant de subir une faute volontaire adverse, vers Zubac au dunk pour clore les débats.

– Le Thunder continue de glisser au classement. Avec un bilan encore positif à 10 victoires et 8 défaites, OKC, qui a connu sa seconde défaite de rang cette nuit, occupe une modeste 10e place à l’Ouest. La dernière place qualificative pour les phases finales donc, devant les Warriors (9v-8d). Après la réception des Wolves mercredi, le Thunder devrait profiter d’un calendrier plus clément (Nets, Raptors, Kings, Hornets…) pour reprendre de l’élan.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CHA 111 MEM 117 PHI 111 POR 128 IND 125 OKC 120 TOR 111 MIL 116 MIN 142 BRO 116 CHI 122 CLE 108 NOR 119 PHO 123 HOU 116 LAC 104 LAL 109 UTH 94 SAC 107 SAS 123