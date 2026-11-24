Si les Sixers démarrent bien la partie, les Blazers, après avoir mis quelques minutes pour se chauffer, répondent avec des paniers primés. Le premier quart-temps est ainsi équilibré (32-30) et le deuxième part sur les mêmes bases. Jabari Walker, bien placé près du cercle, est bien servi pour inscrire des paniers faciles quand Deni Avdija s’amuse avec la défense de Philadelphie. Pendant de longues minutes, les deux équipes s’échangent les paniers. LeBron James frappe à 3-pts au buzzer pour égaliser à la pause (69-69).

Au retour des vestiaires, les joueurs de Micah Nori commencent à faire la différence. Ils en font plus et les Sixers ont moins de réponses à offrir. Tyrese Maxey se montre certes en fin de troisième quart-temps, mais un premier écart se fait (92-101). Il se confirme en dernier acte. Les shoots à 3-pts ne tombent plus dedans pour Philadelphie et, en face, pour les Blazers, il est aisé d’enfiler les paniers. Victoire logique de Portland (111-128), qui met fin à la série de cinq victoires d’affilée des hommes de Nick Nurse.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les Sixers ont tenté l’offensive. Si on ne peut pas totalement dire que Philadelphie n’a pas du tout défendu, on peut en revanche assurer que c’est l’attaque qui a porté LeBron James et compagnie dans cette rencontre. Dès lors, il y a le risque que quand offensivement ça ne tourne plus, alors on perd du terrain. C’est ce qu’il s’est passé. Jaylen Brown, Tyrese Maxey et le « King » ont été bons en première période, moins en seconde, et comme l’adresse à 3-pts n’a pas suivi, impossible d’aller batailler autour des 125 points pour espérer l’emporter.

– Les Blazers en ont fait plus. Portland n’a pas livré une partie défensive de premier plan pour autant, mais il y a eu plus d’efforts réalisés. Les 15 rebonds offensifs le démontrent bien, ainsi que l’activité de Donovan Clingan : 15 points, 18 rebonds, 5 passes et 2 contres. Les Scoot Henderson, Robert Williams III ou Jayson Kent ont également apporté de bonnes choses en sortie de banc.

– C’était trop facile pour Deni Avdija. Avec 25 points à la pause, l’ailier s’est fait plaisir, notamment avec son 5/6 à 3-pts. Les Sixers ont essayé de l’arrêter, mais il était dans un très bon soir et n’a pas eu besoin de forcer son talent. Il a en quelque sorte lancé ses coéquipiers puisqu’on l’a moins vu en seconde période, au moment où les Blazers ont fait la différence. Mais avec 31 points et 7 passes, l’ancien de Washington repart de Philadelphie avec une bonne prestation au compteur.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CHA 111 MEM 117 PHI 111 POR 128 IND 125 OKC 120 TOR 111 MIL 116 MIN 142 BRO 116 CHI 122 CLE 108 NOR 119 PHO 123 HOU 116 LAC 104 LAL 109 UTH 94 SAC 107 SAS 123