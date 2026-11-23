Pas de changement dans nos critères pour désigner les deux cinq majeurs de la semaine ! Les performances individuelles restent évidemment essentielles, mais les résultats collectifs et l’impact dans les moments décisifs pèsent également lourd dans la balance.

Cette semaine, les Knicks ont ainsi signé quatre victoires en quatre matchs, tandis que les Sixers, les Hawks, les Suns et les Mavericks ont également terminé invaincus. De quoi compliquer les arbitrages, particulièrement à l’Ouest, où plusieurs intérieurs ont affolé les compteurs.

CONFÉRENCE OUEST

Sur les lignes arrières, Jamal Murray décroche une nouvelle sélection avec 27 points, 5 passes et 2.3 interceptions de moyenne. Le meneur des Nuggets a surtout terminé la semaine en beauté avec une victoire spectaculaire à Chicago. À ses côtés, nous avons choisi Devin Booker, moins prolifique avec 24 points et 5.7 passes, mais invaincu avec Phoenix. Trois victoires en trois matchs qui lui permettent de devancer Luka Doncic, pénalisé par son adresse (40% aux tirs), ses 6.7 ballons perdus et le bilan moins convaincant des Lakers.

Sur les ailes, Cooper Flagg confirme son excellente forme avec 27.7 points, 4.7 rebonds et 7 passes de moyenne, à 52% aux tirs et 50% à 3-points. Le sophomore a notamment brillé face aux Warriors, avant d’inscrire les deux lancers-francs décisifs pour éviter une catastrophe face au Jazz. Trois succès en trois rencontres, et une nouvelle démonstration de sa maturité dans le « money-time ».

À ses côtés, Nikola Jokic était difficile à écarter après une semaine à 28.8 points, 12 rebonds et 9.5 passes de moyenne, à 60% aux tirs et 42% à 3-points. Le Serbe a notamment été décisif lors de la victoire des Nuggets à Chicago, où son duo avec Jamal Murray a encore fait des ravages. Avec trois succès en quatre rencontres, il mérite sa place malgré la concurrence de Cameron Boozer, invaincu avec Memphis lors de ses trois apparitions.

Enfin, sous le cercle, Victor Wembanyama était de son côté tout simplement incontournable. Le Français a compilé 35.7 points, 15.7 rebonds, 2.3 contres et 2 interceptions de moyenne, avec notamment une démonstration à 50 points, 19 rebonds et 5 contres face aux Pelicans. Avec également une prestation décisive contre les Clippers, le pivot des Spurs conserve sa place pour la quatrième semaine consécutive.

Un cinq majeur particulièrement impressionnant sur le plan offensif, qui laisse donc sur le côté Cameron Boozer, auteur de 21 points, 7 rebonds et 5.7 passes de moyenne avec trois victoires en trois matchs. Quentin Grimes, très adroit avec les Lakers, et Kyrie Irving, invaincu avec Dallas, pouvaient également prétendre à une sélection.

Le 5 majeur de la semaine — Conférence Ouest Victor Wembanyama PIVOT 30,5 % Cooper Flagg AILIER 17,1 % Nikola Jokic AILIER FORT 19,0 % Jamal Murray MENEUR 14,2 % Devin Booker ARRIÈRE 12,0 %

Le 5 majeur de la semaine — Conférence Ouest Semaine du 16 novembre au 22 novembre · 51 matchs joués Pivot Victor Wembanyama SAS · 14-3 · 3 matchs sur 3 30,5 %PIE 35,7PTS/M 16,0REB/M 2,7PD/M Ailier Cooper Flagg DAL · 10-7 · 3 matchs sur 3 17,1 %PIE 27,7PTS/M 4,7REB/M 7,0PD/M Ailier fort Nikola Jokic DEN · 10-5 · 4 matchs sur 4 19,0 %PIE 28,8PTS/M 12,0REB/M 9,5PD/M Meneur Jamal Murray DEN · 10-5 · 4 matchs sur 4 14,2 %PIE 27,0PTS/M 4,5REB/M 5,0PD/M Arrière Devin Booker PHX · 8-7 · 3 matchs sur 3 12,0 %PIE 24,0PTS/M 2,7REB/M 5,7PD/M balldontlie.io

CONFÉRENCE EST

À l’Est, Jalen Brunson fait son retour dans notre cinq majeur après avoir guidé les Knicks vers quatre victoires en quatre matchs. Avec 26 points et 6 passes de moyenne, le meneur a notamment inscrit 30 points face aux Blazers, avant de laisser Mikal Bridges inscrire le panier de la gagne au buzzer. Une semaine parfaite qui lui permet de devancer James Harden, pourtant auteur d’une pointe à 51 points contre les Pacers.

Pour l’accompagner, nous avons choisi Donovan Mitchell, qui a porté l’attaque des Cavaliers avec 31 points de moyenne, à 55% de réussite aux tirs. L’arrière a notamment inscrit 39 points face aux Bulls, dont 30 après la pause, puis 34 dans la courte défaite contre Memphis. Malgré un bilan de deux victoires pour une défaite, son volume offensif lui permet de décrocher la deuxième place sur les lignes arrières.

Sur les ailes, Jalen Johnson symbolise la réussite des Hawks, invaincus en trois rencontres. Avec 18 points, 9.7 rebonds et 5.7 passes de moyenne, l’ailier a pesé dans tous les secteurs, notamment face aux Hornets. Sa polyvalence et son influence dans le jeu d’Atlanta ont fait la différence face à plusieurs candidats plus scoreurs.

À ses côtés, Karl-Anthony Towns s’impose grâce à son remarquable rendement intérieur : 22.7 points, 13.7 rebonds et 5.7 passes, avec 58% aux tirs et 50% à 3-points. Invaincu lors de ses trois apparitions, le New-Yorkais a notamment compilé 30 points et 13 rebonds contre Indiana. De quoi décrocher sa place aux côtés de son meneur.

Enfin, Joel Embiid complète notre cinq majeur après une semaine à 29.7 points, 9.3 rebonds et 5.7 passes de moyenne. Le pivot des Sixers a surtout retrouvé son influence dans les moments décisifs, comme lors du retour spectaculaire à Orlando, puis face aux Bucks, avec 26 points, 17 rebonds et 9 passes pour résister aux 50 points de Tyler Herro. Trois victoires en trois rencontres qui confirment son retour en forme.

Une sélection qui laisse notamment sur le côté Giannis Antetokounmpo, pourtant très efficace avec Miami (23.5 points, 13.5 rebonds et 7.5 passes à 68% aux tirs), mais limité à deux apparitions. Anthony Davis, auteur de 26.5 points et 9 rebonds de moyenne avec Washington, pouvait également prétendre à une place, tout comme Nickeil Alexander-Walker et Dyson Daniels, également précieux dans la semaine parfaite des Hawks.

Le 5 majeur de la semaine — Conférence Est Joel Embiid PIVOT 16,5 % Jalen Johnson AILIER 15,4 % Karl-Anthony Towns AILIER FORT 20,4 % Jalen Brunson MENEUR 14,4 % Donovan Mitchell ARRIÈRE 12,6 %

Le 5 majeur de la semaine — Conférence Est Semaine du 16 novembre au 22 novembre · 51 matchs joués Pivot Joel Embiid PHI · 14-3 · 3 matchs sur 3 16,5 %PIE 29,7PTS/M 9,3REB/M 5,7PD/M Ailier Jalen Johnson ATL · 11-6 · 3 matchs sur 3 15,4 %PIE 18,0PTS/M 9,7REB/M 5,7PD/M Ailier fort Karl-Anthony Towns NYK · 11-6 · 3 matchs sur 4 20,4 %PIE 22,7PTS/M 13,7REB/M 5,7PD/M Meneur Jalen Brunson NYK · 11-6 · 4 matchs sur 4 14,4 %PIE 26,0PTS/M 4,3REB/M 6,0PD/M Arrière Donovan Mitchell CLE · 9-8 · 3 matchs sur 3 12,6 %PIE 31,0PTS/M 3,7REB/M 3,3PD/M balldontlie.io



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