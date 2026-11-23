Que Dallas s’est fait peur ! Alors qu’ils menaient de 16 points à un peu plus de deux minutes du buzzer final (114-98), grâce notamment à l’activité de Zaccharie Risacher (16 points, 8 rebonds), les Mavericks ont subi la furia de Svi Mykhailiuk, auteur de 12 de ses 39 points dans les deux dernières minutes. Porté par l’Ukrainien, le Jazz est revenu à égalité à cinq secondes de la fin (114-114), après un incroyable 16-0 !

Alors qu’il venait de perdre un ballon très important, Cooper Flagg a ensuite profité de l’étourderie d’Ace Bailey pour se rendre sur la ligne des lancers. Auteur d’un 2/2, le sophomore a redonné un avantage définitif aux siens et porté son total à 28 unités. Kyle Filipowski a ensuite manqué la balle de match à longue distance.

Ça va mieux à Washington

Les Wizards continuent sur leur lancée. Face à Orlando, qui restait sur cinq victoires en six matchs, Washington a totalement maîtrisé la rencontre. Jamais menés au score, les hommes de Brian Keefe se sont offert un succès référence devant leur public, en grande partie grâce à une adresse démoniaque à 3-points (22/39).

Bilal Coulibaly (12 points) a participé au festival avec quatre tirs primés sur six tentatives. Kyshawn George a terminé meilleur marqueur (24 points), tandis qu’AJ Dybantsa a noirci la feuille de stats (16 points, 8 rebonds et 6 passes décisives). En face, Franz Wagner a été limité à 16 points.

KAT a sorti les griffes !

Comme souvent, le duel entre New York et Indiana a été âpre. À l’issue d’une bataille de tous les instants, lors de laquelle 98 points ont été inscrits dans la raquette par les deux équipes, ce sont les Knicks qui ont pris l’ascendant au retour des vestiaires, grâce notamment à un excellent Karl-Anthony Towns (30 points, 13 rebonds).

Il fallait bien ça aux locaux tant les Pacers avaient du répondant à l’intérieur, que ce soit au scoring par Pascal Siakam (25 points), ou au rebond par Ivica Zubac (14 prises). Mais ces derniers n’ont pas pu empêcher les Knicks de s’offrir un cinquième succès de rang, avec un Josh Hart en triple-double (10 points, 11 rebonds et 10 passes).

Utah – Dallas : 114-116

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

ATL 107 DET 97 MIA 123 OKC 113 WAS 116 ORL 96 CHI 145 DEN 151 UTH 114 DAL 116 NYK 113 IND 106 GSW 88 BOS 87

Washington – Orlando : 116-96

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

ATL 107 DET 97 MIA 123 OKC 113 WAS 116 ORL 96 CHI 145 DEN 151 UTH 114 DAL 116 NYK 113 IND 106 GSW 88 BOS 87

New York – Indiana : 113-106

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

ATL 107 DET 97 MIA 123 OKC 113 WAS 116 ORL 96 CHI 145 DEN 151 UTH 114 DAL 116 NYK 113 IND 106 GSW 88 BOS 87