Il aurait fallu un miracle pour que le Thunder puisse rivaliser avec le Heat cette nuit. À sa longue liste de blessés, s’est en effet ajouté Shai Gilgeous-Alexander, touché au dos, tandis que Giannis Antetokounmpo a également dû déclarer forfait pour la première fois de la saison, touché à l’aine.

En son absence, c’est Bam Adebayo qui a pris le relais en sortant un match plein à 24 points, 15 rebonds, 12 passes décisives (son record en carrière) et 3 contres . Pour l’accompagner, le pivot de Miami a également pu compter sur une armée impressionnante de second couteaux, avec sept joueurs à 9 points ou plus pour alimenter la déferlante floridienne, dont Pelle Larsson (21 points) ou Nikola Jovic (15 points).

Klay Thompson lance les hostilités

Aux côtés d’un Bam Adebayo déjà incisif d’entrée, Klay Thompson a donné le ton en inscrivant trois paniers à 3-points dès les premières minutes du match. Le reste a suivi, jusqu’à Ryan Conwell par deux fois et Nikola Jovic pour alimenter le 8/15 du Heat derrière l’arc en premier quart-temps (36-24).

OKC a cru avoir fait le plus dur après être revenu à -6 grâce à Jared McCain et Josh Dix (39-33). Les passages remarqués d’Ajay Mitchell et Bennett Stirtz ont permis au Thunder de rester dans la course jusqu’à ce qu’un 8-0 de Miami alimenté par Davion Mitchell et Bam Adebayo ne vienne casser cette dynamique (63-47).

Le Thunder trop court

À +13 à la pause après un alley-oop entre Bam Adebayo et Pelle Larsson (67-54), les locaux ont réussi à garder le cap au retour des vestiaires, presque sans trembler. Bam Adebayo a poursuivi son chantier dans la peinture mais aussi avec ses deux passes décisives pour Pelle Larsson (78-65). Les précieux relais de Nikola Jovic et Andrew Wiggins au scoring ont permis au Heat de maintenir 15 longueurs d’avance à 12 minutes du terme (95-80).

Un écart suffisant que Miami a su gérer pour aller chercher son dixième succès de la saison, guidé par son meneur Davion Mitchell dont les deux paniers et la passe décisive pour Myron Gardner ont poussé OKC à rendre rapidement les armes (107-89). Sur sa lancée, Bam Adebayo s’est offert un record en carrière sur sa 12e passe décisive, et Miami a pu engranger sa septième victoire de suite (123-113).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Bam Adebayo « Giannis-esque ». Le pivot du Heat a retrouvé son costume de leader de l’attaque en l’absence de Giannis Antetokounmpo. Bam Adebayo a fait un peu de tout entre le scoring, du rebond et des passes décisives. Il a surtout donné l’exemple par son agressivité pour permettre à Miami de l’emporter sans se faire peur, validant son triple-double à 8 minutes de la fin sur sa dixième passe décisive de la soirée, à destination de Davion Mitchell en contre-attaque.

– Le Heat inarrêtable. Après un départ très compliqué, Miami surfe sur une dynamique victorieuse impressionnante. Le collectif a eu le déclic et vient d’enchaîner sept victoires de suite, à peine encombrée par l’absence de Giannis Antetokounmpo cette nuit. Surtout, c’est le troisième match de suite que Miami remporte sans avoir été mené la moindre minute !

– Trop d’absents à OKC. Cason Wallace, Nikola Topic, Alex Caruso, Jalen Williams, Jaylin Williams, Chet Holmgren, Thomas Sorber, Aday Mara, et donc Shai Gilgeous-Alexander, ça commence à faire beaucoup d’absents pour le Thunder, et bien trop de poids sur les épaules des rescapés Ajay Mitchell et Jared McCain.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

ATL 107 DET 97 MIA 123 OKC 113 WAS 116 ORL 96 CHI 145 DEN 151 UTH 114 DAL 116 NYK 113 IND 106 GSW 88 BOS 87