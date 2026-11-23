Face à des Celtics vaincus la veille à Sacramento et privés de Paul George, laissé au repos, les Warriors démarrent fort. Draymond Green (9 points, 6 rebonds, 3 passes), qui prend rarement ses tirs cette saison, réussit trois de ses quatre tentatives à 3-points dans le premier quart-temps pour mettre son équipe à +10. Il faut 10 points de Jayson Tatum (27 points, 10 rebonds, 6 passes), seul titulaire de Boston à marquer dans cette première période, pour limiter la casse (27-20).

Les hommes de Joe Mazzulla, qui avaient raté 45 tirs à 3-points contre les Kings, cherchent toujours leur adresse alors que Brandin Podziemski (18 points, 7 rebonds) fait mouche de loin pour garder Golden State devant au score (38-29). L’attaque des Warriors peine cependant à mettre la tête des Celtics sous l’eau et Jayson Tatum ramène à lui seul son équipe. Un 3-points à deux secondes de la mi-temps permet à Boston de revenir à seulement deux longueurs des Warriors (44-42).

Boston passe à l’attaque

Au retour des vestiaires, les Celtics retrouvent leur adresse et les Warriors enchaînent les balles perdues. Un 3-points de Mike Conley Jr. lance un 16-4, conclu par une autre banderille de Sam Hauser pour mettre Boston à +10 (58-48). Les hommes de Steve Kerr perdent sept ballons dans la période et Hugo Gonzalez fait encore grimper l’écart (73-62).

Alors que le match est en train de basculer, le trio Al Horford – De’Anthony Melton – Brandin Podziemski permet à Golden State de réduire l’écart de cinq points dans la dernière minute du troisième quart-temps pour rester en embuscade (75-69). Sur leur lancée, les Warriors inversent la tendance. L’activité de Charles Bassey (13 points, 9 rebonds, 3 interceptions), l’adresse retrouvée de Gui Santos (13 points) et le réveil de Yaxel Lendeborg (12 points, 8 rebonds) leur permettent d’infliger un 12-4 aux Celtics pour redonner l’avantage aux locaux (81-79).

Une fin de match haletante

Les deux défenses prennent alors le dessus. Golden State reste muet pendant près de quatre minutes alors que Derrick White (14 points, 2/12 à 3-points) règle enfin la mire sur un nouveau rebond offensif de Neemias Queta (6 points, 10 rebonds) pour mettre Boston devant avec quatre minutes à jouer (86-83).

Toujours sans Stephen Curry, les Warriors s’en remettent à Brandin Podziemski, qui prend ses responsabilités. Il met fin à la disette de son équipe en marquant cinq points de suite. Il croit même porter l’avance des Warriors à +5, mais son deuxième panier à 3-points de suite est annulé pour une faute offensive.

Ça aurait pu être l’action déterminante de cette fin de match, mais la défense de Golden State va tenir le coup et garder les Celtics muets lors des 120 dernières secondes pour renouer avec la victoire. D’un petit point, et devant son public où l’équipe affiche un bilan de 7 victoires pour 1 défaite.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La défense fait gagner… des matchs en novembre. Oui, la défense fait gagner des titres, mais quand votre star est blessée et que vous avez du mal à dépasser la barre des 100 points marqués, seule la défense peut vous donner une chance de gagner un match de saison régulière. C’est exactement ce qui s’est passé cette nuit pour les Warriors. Après une série de cinq défaites où l’attaque et la défense étaient aux abonnés absents, c’est une défense de folie dans le dernier quart-temps (12 points marqués à 5/19 aux tirs pour Boston) qui leur a permis de s’en sortir. Comme souvent, c’est Draymond Green, avec une belle défense sur Jayson Tatum en un-contre-un sur la balle de match, qui a conclu cet effort défensif de façon décisive.

– Jayson Tatum a tiré la langue. Injouable en première mi-temps, où il a marqué 23 de ses 27 points à 8/13 aux tirs, Jayson Tatum était visiblement dans le dur en fin de match. Il n’a marqué aucun panier en deuxième mi-temps (0/7 aux tirs) et ses prises de décision, en particulier dans le money time, ont laissé à désirer. Avec Boston à -1 et moins de 30 secondes à jouer, il a forcé une tentative à 3-points alors que la raquette lui était ouverte. Sur la balle de match, avec huit secondes à jouer, il a tenté un tir difficile à mi-distance face à la bonne défense de Draymond Green.

– Les Celtics n’y arrivent plus. Après leur défaite surprise contre Sacramento la veille, les Celtics ont de nouveau implosé pour perdre un 4e match consécutif. Ils n’ont été à leur niveau que lors du troisième quart-temps, mais leur attaque est passée au travers lors des trois autres quart-temps (54 points marqués à 21/61 aux tirs, dont 7/30 à 3-points, et 13 ballons perdus). Ils tenteront de se ressaisir à Washington dans deux jours.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

ATL 107 DET 97 MIA 123 OKC 113 WAS 116 ORL 96 CHI 145 DEN 151 UTH 114 DAL 116 NYK 113 IND 106 GSW 88 BOS 87