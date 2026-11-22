Le Golden 1 Center a vibré comme jamais cette saison. Les Kings ont remporté leur premier match de la saison à domicile en s’imposant sur le fil face aux Celtics (97-96). Auteur de 15 points et 12 rebonds, Keegan Murray a été le héros des derniers instants avec sa claquette de la gagne, puis une séquence défensive clé sur Payton Pritchard.

À ses côtés, Darius Acuff Jr. a encore fini meilleur marqueur de sa formation, mais avec d’affreux pourcentages (21 points à 7/23), à l’image de la maladresse générale dans cette partie. Domantas Sabonis a également terminé en double-double (15 points et 17 rebonds), mais a perdu beaucoup de ballons (7).

En face, les Celtics, privés de Jayson Tatum, ont compté sur les 19 points de Paul George (6/21 aux tirs) et sur un Mike Conley beaucoup plus adroit (6/7), quand Payton Pritchard a bien déraillé (4/17 dont 0/8 de loin).

La bascule du troisième quart-temps

Les Celtics avaient pourtant pris les choses par le bon bout, en virant avec une avance confortable à la pause (41-54), malgré une réussite déjà irrégulière à 3-points. Le changement d’ambiance a été spectaculaire en seconde période, avec notamment le réveil offensif de Zach LaVine, qui n’avait pas marqué en première période, et un jeu en transition plus décomplexé des locaux.

À l’approche de la fin du quart-temps, Darius Acuff Jr. a redonné l’avantage à son équipe grâce à un panier primé (64-63). Le même rookie des Kings a ensuite très bien trouvé Domantas Sabonis pour une finition avec la faute (73-65). Les Californiens ont remporté le troisième quart-temps 35 à 13 (76-67) ! Avec leurs vétérans, Conley et George, les Celtics sont toutefois parvenus à se remettre sur de bons rails.

Boston n’avait pas dit son dernier mot dans cette partie de « runs ». Au milieu de ce dernier quart-temps, après un panier primé de Conley, Luka Garza a signé une claquette dunk autoritaire pour égaliser (82-82). Trois minutes plus tard, sur un nouveau panier primé du rookie des Kings, l’égalité était toujours d’actualité (89-89).

Alors que l’ancien local de l’étape, Neemias Queta, a continué à passer un mauvais moment aux lancers-francs (avec tout de même des tirs importants convertis), Acuff Jr. a poursuivi ses attaques du cercle pour obtenir des passages sur cette même ligne de réparation. À 12 secondes de la fin, Pritchard a signé un énorme « fadeaway » devant Precious Achiuwa (95-96). La suite, on la connaît, avec Keegan Murray dans le rôle du héros.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La séquence finale de Keegan Murray. Homme en forme de la fin de partie, Darius Acuff Jr. n’a pas été capable de signer le panier de la gagne sur sa pénétration. Keegan Murray s’est chargé de le faire pour lui en « grimpant » sur le dos de plusieurs adversaires pour claquer le ballon dans le cercle. L’ailier des Kings s’est ensuite chargé d’éteindre Payton Pritchard sur la tentative de réponse finale des Celtics. Une séquence doublement « clutch » pour lui.

– Light the Beam ! Les Kings ont enfin pu allumer leur faisceau lumineux au-dessus de leur antre, symbole de victoire. Les Californiens, qui restaient sur huit revers consécutifs, n’avaient pas encore eu l’occasion de le faire cette saison. Leur seul succès de l’exercice en cours était survenu à Dallas début novembre. Les hommes de Doug Christie avaient démarré leur saison par neuf défaites de suite à domicile, dont une série de sept rencontres consécutives au Golden 1 Center, avant leur déplacement chez les Lakers. De quoi redonner un peu d’énergie au public local.

– L’abus du tir à 3-points des Celtics. Deuxième équipe du championnat, derrière les Hornets, au nombre de tentatives à 3-points (45 par match), les Celtics ont pris près de 60% de leurs tirs derrière l’arc (58 sur 101). Mais ils n’ont converti que 22% de leurs tentatives (13/58). Au rayon des maladroits, les palmes reviennent à Payton Pritchard et à Baylor Scheierman, tous les deux à 0/8. Mais Sam Hauser, dont l’un des tirs à l’entame de la seconde période a fini sur le rebord du panier, n’a pas été beaucoup plus heureux, pas plus que Paul George (2/9).

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

PHI 132 MIL 129 NYK 97 POR 96 DAL 110 LAC 100 MIN 104 MEM 95 SAS 114 NOR 91 SAC 97 BOS 96